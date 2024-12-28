В Анапе заработала временная площадка для хранения загрязненного мазутом грунта

Загрязненный грунт начали доставлять на площадку временного хранения, расположенную в хуторе Воскресенском в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Первый самосвал разгрузили в 8:10 утра. На площади 2,8 га создали площадку, которая соответствует требованиям Роспотребнадзора. Ее открытие ускорит очистку пляжей Анапы, как отметили в оперштабе.

На площадке находится асфальтобетонное основание толщиной 15 см, это предотвратит попадание нефтепродуктов в почву. По периметру специалисты выполнили обваловку, чтобы дождь не смыл загрязненный мазутом грунт за пределы площадки. Также на ее территории смонтировали систему сбора ливневых вод в специальные баки, чтобы после дождей вода, которая прошла через грунт, не попала в почву. После сбора в баки ее отправят на специализированные предприятия для очистки и обеззараживания. Весь песок, смешанный с мазутом, который хранится здесь, будет укрыт брезентом, чтобы избежать испарения.

Площадка создана на определенное время. Грунт, загрязненный мазутом, вывезут для утилизации и обеззараживания в течение 2-3 месяцев.

Алина Зорина