Поезда в Краснодар и Адлер задержали из-за повреждения ж/д путей обломками БПЛА

Поезда в Краснодар и Адлер были задержаны из-за падения обломков беспилотника на железную дорогу под Воронежем, сообщили в Юго-Восточной железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В ночь на 28 декабря Воронежская область подверглась атаке БПЛА. Глава региона Александр Гусев заявил, что были уничтожены более 10 дронов и обломки одного из них повредили контактную сеть на железной дороге.

В результате задержки поездов затронули 12 пассажирских составов, включая № 502 Москва — Адлер, № 114 Москва — Краснодар, № 310 Воркута — Адлер, № 113 Краснодар — Москва и № 11 Анапа — Москва. Движение на перегоне Пухово — Евдаково было временно приостановлено, но возобновилось в 04:15. Максимальное время задержки составило 3 часа 32 минуты.

Наталья Решетняк