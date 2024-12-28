Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезда в Краснодар и Адлер задержали из-за повреждения ж/д путей обломками БПЛА

Поезда в Краснодар и Адлер были задержаны из-за падения обломков беспилотника на железную дорогу под Воронежем, сообщили в Юго-Восточной железной дороге.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В ночь на 28 декабря Воронежская область подверглась атаке БПЛА. Глава региона Александр Гусев заявил, что были уничтожены более 10 дронов и обломки одного из них повредили контактную сеть на железной дороге.

В результате задержки поездов затронули 12 пассажирских составов, включая № 502 Москва — Адлер, № 114 Москва — Краснодар, № 310 Воркута — Адлер, № 113 Краснодар — Москва и № 11 Анапа — Москва. Движение на перегоне Пухово — Евдаково было временно приостановлено, но возобновилось в 04:15. Максимальное время задержки составило 3 часа 32 минуты.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...