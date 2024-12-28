Число бездомных в США выросло до рекордных 771,5 тыс. человек

Число бездомных в США в январе 2024 года выросло на 18% по сравнению с январем 2023-го. Бездомными признаны 771 480 человек, сообщило министерство жилищного строительства и городского развития. Это рекордный показатель.

На 10 тыс. населения приходится 23 бездомных. Число бездомных в семьях с детьми увеличилось на 39%, до 259,5 тыс. «Несмотря на то, что эти данные почти годичной давности и уже не отражают сложившуюся ситуацию, крайне важно сосредоточиться на обоснованных усилиях по предотвращению и искоренению бездомности»,— говорится в заявлении министерства (цитата по AFP).

Причинами роста числа бездомных стали инфляция, высокие цены на жилье, стагнация зарплаты среди домохозяйств со средним и низким доходом и «сохраняющиеся последствия системного расизма». Среди других факторов — стихийные бедствия, которые привели к перемещению людей, рост миграции и прекращение программ по предотвращению бездомности, которые вводились во времена пандемии коронавируса.

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