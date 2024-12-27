Шохин назвал приемлемой для промышленности инфляцию в пределах 8–9%

Российские промышленники не считают катастрофой инфляцию, измеряемую «однозначной цифрой», сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, предприятия смогут адаптироваться к инфляции, если она будет в пределах 8–9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Если инфляция будет действительно удерживаться и ставка будет положительной, инфляция плюс какой-то разумный процент, то это как бы промышленность не то чтобы устроит, но она к этому адаптируется»,— заявил господин Шохин в интервью «РИА Новости».

Глава РСПП отметил, что промышленность сейчас активно адаптируется к высокой ставке. В то же время он подчеркнул, что импульс от высокой ставки сказывается в течение двух кварталов, потому последствия союз будет оценивать в апреле 2025 года.

Последний прогноз инфляции на 2024 год давался 25 октября: тогда ЦБ ожидал рост цен по итогам года на 8–8,5%. К 9 декабря накопленная за год инфляция составила 8,76%, к 16 декабря она выросла до 9,14%. Регулятор считает, что цены растут по инерции из-за недавнего ослабления рубля и темпы инфляции начнут снижаться под влиянием политики Центробанка.

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