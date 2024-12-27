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Коммерсантъ FM
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Оперштаб Краснодарского края назвал фейком интервью мэра Анапы о пользе мазута

Мэр Анапы Василий Швец не заявлял о пользе мазута в связи с катастрофой в Черном море. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: anapa-official.ru

Фото: anapa-official.ru

«Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтеры делают все, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море. <...> Мазут вреден для здоровья, даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности»,— написали в Telegram-канале оперативного штаба.

26 декабря портал «Капитал страны» опубликовал материал, в котором утверждалось, что мэр Анапы якобы дал этому изданию интервью. «Организм, сталкиваясь с неблагоприятными факторами, адаптируется к новым условиям, что повышает его общую устойчивость»,— так, по версии портала, говорил господин Швец. Автор текста неизвестен — материал подписан редакцией издания. Главным редактором числится Никита Шевченко, учредителем — ООО «КС-Интернешнл».

В результате крушения танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разлилось более 3 тыс. тонн мазута. Тысячи волонтеров и сотрудников экстренных служб чистят от него пляжи и отмывают загрязненных птиц.

Подробнее о катастрофе — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

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