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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа планирует запуск фьючерсов на ETF полупроводников и ИИ

Мосбиржа (MOEX: MOEX) планирует запустить фьючерсы на международные ETF (exchange traded fund), специализирующиеся на инвестициях в полупроводники и искусственный интеллект. Как пояснила в эфире РБК управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, контракты будут относиться к линейке фьючерсов, базовым активом для которых выступают ETF, но расчеты по сделкам будут проводиться в рублях.

Сейчас в линейке фьючерсов международных ETF размещены девять контрактов, включая фонды, отслеживающие изменения международных индексов: S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei 225, Euro Stoxx 50. Госпожа Патрикеева уточнила, что биржа рассматривает высоколиквидные ETF для добавления фьючерсов. Например, один из фондов инвестирует более 10% активов в акции NVIDIA. Других параметров и сроков запуска госпожа Патрикеева не назвала.

В середине декабря Мосбиржа объявляла о планах запустить более 30 новых фьючерсов в 2025 году. Среди них будут деривативы на кофе, апельсиновый сок и страновые индексы. Также биржа запустит фьючерс на ключевую ставку.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Ключевая ставка обоснуется на Мосбирже».

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