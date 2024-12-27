Город покорил вершину «Горного института»

В Петербурге впервые за пять лет открыли новую станцию метрополитена — «Горный институт». Поезда ходят через строящуюся уже почти 15 лет «Театральную», которая будет готова не ранее 2029-го. Как уверяют чиновники, именно из-за ситуации вокруг станции у Мариинского театра «Горный» не открылся в сентябре: у города и гендиректора учреждения Валерия Гергиева возник конфликт. Администрация города планировала открытие трех новых станций в 2024-м, но две из них в итоге запустят уже в наступающем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного горного института, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН Владимир Литвиненко во время поездки в первом поезде метро со станции «Горный институт»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Слева направо: председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного горного института, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН Владимир Литвиненко во время поездки в первом поезде метро со станции «Горный институт»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Интрига вокруг открытия «Горного института» тянулась с конца лета. Изначально планировалось, что петербуржцев спустят к платформе новой станции «оранжевой» ветки в сентябре. Позже Смольный перенес сроки сдачи трех станций. «Путиловскую» и «Юго-Западную» отложили и вовсе на 2025-й, а «Горный» — на декабрь. Собеседники «Ъ-СПб» в Смольном прогнозировали открытие на 25 декабря. А накануне СМИ получили приглашение на торжественное открытие. Но спустя пару часов после этого чиновники снова передумали: в Петербург прибыл президент Владимир Путин с серией международных мероприятий (саммиты СНГ и ЕАЭС), куда пригласили и губернатора Александра Беглова.

Станция «Горный институт» расположена на углу Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова. Ветку планируют продлить на севере станциями «Гавань» и «Морской фасад», на юге — «Кудрово». На площадку еще старый «Метрострой» вышел десять лет назад, в 2014-м. Станцию собирались достроить в 2018 году и сделать два выхода, но получился лишь один. В 2018 году Смольный признал, что сроки сорваны, но продолжал неоднократно давать шанс компании. Их сдвигали еще неоднократно до самого его открытия сегодня. После признания «Метростроя» банкротом в 2021 году метро занялась новая компания. В октябре 2024-го суд решил не взыскивать с бывших управляющих петербургского «Метростроя» 3 млрд рублей.

В сети ходили слухи и об участии господина Путина в открытии станции, ведь он порой присутствует на запуске проектов в родном городе. Но Васильевский остров он не посетил, а журналистов пригласили открывать «Горный институт» в пятницу, 27 декабря. К 8 утра ко входу в метро стянулись сотрудники нового «Метростроя Северной столицы» (МСС), студенты «Горного» и особо нетерпеливые горожане с камерами смартфонов. У турникетов под камерами телевизионщиков выстроились студенты, тщательно отобранные под эту церемонию (об этом рассказали сами студенты.— «Ъ-СПб»). Мобильная связь пропала сразу после входа в вестибюль.

Александр Беглов во время церемонии открытия вновь посетовал, что старый «Метрострой» не справлялся со своими задачами, а новому, уже городскому, предстоит много работы. Он же поблагодарил всех петербуржцев за терпение. Тут действительно неплохо было и поблагодарить.

Спикер парламента Александр Бельский добавил, что МСС наращивает темпы, и пожелал «мирного неба над головой». Пожелания о мире дополнил Владимир Литвиненко, ректор Горного института: он выразил благодарность руководству России за то, как «едино работают и фронт, и тыл».

За пять минут до первого поезда начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин дал старт работе, и уже ровно в 9 утра все студенты разбрелись по вагонам, а почетные гости и журналисты зашли в вагон, чтобы первый поезд с пассажирами тронулся до «Спасской». После долгожданного «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — “Спасская”» в вагоне раздались аплодисменты.

Между двумя станциями лежит печальный «долгострой» — «Театральная». В середине сентября градоначальник заявил, что из-за нее «Горный» и не ввели вовремя. Губернатор связал проблемы с «некомпетентностью известных людей». Напомним, ранее директор Мариинки Валерий Гергиев настаивал на том, чтобы выхода из метро не было рядом с театром.

Проезжая мимо закрытого вестибюля «Театральной», господин Козин начал было громко предупреждать попутчиков, что сейчас они смогут увидеть интерьеры неоткрытой станции. Однако Александр Беглов одернул его, махнув рукой и шикнув.

Сотрудник Смольного на вопрос корреспондента «Ъ-СПб», почему губернатор не хочет говорить про новую станцию, ответил: «Ну а что про нее говорить?» На другой вопрос о том, как господин Гергиев смог запретить постройку выхода у Мариинского театра, работник администрации бросил: «Как-как… Одним звонком».

На «Спасской» первый поезд встретили петербуржцы, которые торопились зайти в поезд и, кажется, не ожидали, что столкнутся утром в метро с градоначальником и прочими важными чиновниками. После фотографии со студентами «Горного» и шутливого «всем потом раздать эти фотографии, иначе лишу премии», господин Беглов покинул станцию. Студенты и журналисты решили прокатиться обратно. В 9 утра на станцию «Горный институт» запустили уже всех пассажиров. Но спуститься (и подняться) по-праздничному они не смогли: эскалаторы временно остановились и идти пришлось пешком.

А вот у входа в метро праздник все же был, молодая пара отмечала долгожданное открытие с бенгальскими огнями.

Полина Пучкова