«Я наблюдаю за жизнью самых крупных ластоногих»

Среди ученых стало актуально наблюдение за сивучами, травмированными антропогенным мусором,— это поможет оценить, как загрязнение океана влияет на популяцию морских львов. Все, что плавает в океане: обрывки рыболовных сетей, пластиковые ленты, покрышки от автомобилей, мочалки, ободки от унитазов — любопытные ластоногие во время игры надевают на себя, а снять не могут. Для взрослого животного это не так опасно, а для молодого — смерть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остров Тюлений, Сахалинская область. Ученый КамГУ Егор Васюков во время поиска меченых сивучей

Фото: Анна Кириллова, научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Остров Тюлений, Сахалинская область. Ученый КамГУ Егор Васюков во время поиска меченых сивучей

Фото: Анна Кириллова, научный сотрудник ТИГ ДВО РАН

Кроме того, вылов рыбы в критически важных местах вокруг лежбищ сивучей в 30-мильной зоне, изменение климата и браконьерство привели к тому, что численность ушастых тюленей в мире сократилась на 80%, рассказал «Ъ-Науке» младший научный сотрудник лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Егор Васюков, который свою жизнь и научную деятельность посвятил наблюдениям за краснокнижными ушастыми тюленями.

— Впервые я увидел это мощное животное, когда в студенческие годы приехал из Кирова, где учился на биолога-охотоведа в Вятском университете, на практику на Сахалин. Объектом моей дипломной работы в бакалавриате был северный морской котик, но этот промысловый вид хорошо изучен, и я стал искать другой. Для меня понятие тюленя было достаточно абстрактным и далеким, учитывая, что я родился в Пермском крае, где моря вообще нет, и я совершенно не ожидал того, что увижу. В

Величественное, мощное морское млекопитающее, с толстой гривой, с длиной тела 2–3 м и весом под тонну. Сомнений у меня не осталось. Тем более сивуч занесен в Красную книгу, а его численность активно снижается по всему ареалу окраин северной части Тихого океана. Если раньше, в 1980-х годах, у наших берегов было чуть более 100 тыс., то в 2020 году — около 17 тыс. Поэтому я решил посвятить научную деятельность сивучами, наблюдаю за жизнью самых крупных ластоногих, а мог бы в лаборатории с микроскопом сидеть или лосей в заповеднике считать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сивучи на острове Тюлений, Сахалинская область

Фото: личный архив Егора Васюкова Сивучи на острове Тюлений, Сахалинская область

Фото: личный архив Егора Васюкова

Началось все с того, что я пять сезонов отработал на острове Тюлений на Сахалине. Мы жили в промысловом домике, а вокруг нас — сивучи. Одному мы дали кличку Вася — при любой возможности этот взрослый самец бегал за нами, защищал свою территорию. Мы, с одной стороны, его любили за то, что он такой общительный, а с другой — было не по себе.

Самое интересное время работы пришлось на гаремный период, когда сивучи выходят на берег и создают гаремы. Это произвело на меня сильное впечатление. Когда мы первый раз стали высаживаться на берег, мне посоветовали взять длинную палку. Я удивился. По моим представлениям, тюлени должны быть милые, обаятельные и безобидные, но в период размножения у них поднимается гормональный фон, самцы готовы не на жизнь, а на смерть отстаивать свою территорию. Было одновременно интересно и страшно.

В брачное время наша задача — фиксировать случаи спаривания, сколько они времени длятся, удачно ли прошли, потому что к секачу может подобраться другой самец и прогнать со своей территории или самка может сбежать, а также как проходят роды и вскармливание. Бывает много интересных моментов. Например, самка сивуча потеряла своего щенка, но нашла мимо проходящего детеныша морского котика и выкармливала другого «ребенка». И это ее не смущало.

Для наблюдения за сивучами мы используем разные методы. У сивучей есть выбитое на теле тавро — номер и буква обозначают конкретное лежбище. Тавро делают гуманно, под анестезией, пока животные еще маленькие. Они растут, тавро растет и на теле даже издалека хорошо заметно. По этому паспорту мы и следим за ластоногими. Обычно с помощью бинокля или фотоаппарата с мощным объективом. Стали активно использовать беспилотные летательные аппараты. Этот метод позволяет не беспокоить животных. Можно работать на расстоянии нескольких метров и даже километров. Важно грамотно пилотировать. Резко не подлетать, не кружиться, чтобы никого не испугать. Мы подобрали оптимальную высоту и скорость передвижения коптера, что сивучи его даже не замечают, учитывая, что у них и так шумно: одни рычат, другие кричат или сражаются за территорию.

Беда морских львов — рыболовные сети, пластиковые ленты, покрышки, мочалки, ободки от унитаза. Сивучи любопытны и игривы, как дети. Этот мусор они случайно надевают на себя и потом не могут снять. Запутавшись в синтетической сети животное растет, сеть врезается ему в кожу, и оно гибнет. По нашим наблюдениям, из-за мусора происходит 1% трагических случаев. Можно подумать, что 1% — это ерунда, но не для краснокнижных животных.

Когда мы видим сивуча в таком «пластиковом плену», не всегда можем ему помочь. Сивучи занесены в Красную книгу, и сначала нужно получить разрешение. Но это полбеды. Они такие огромные и тяжелые, а научные сотрудники не культуристы и не могут их удержать. Вот морских котиков во время экспедиций мы часто спасали, это легко можно сделать вдвоем: аккуратно подойти, накинуть сетку, срезать удавку и отпустить. С сивучем такую операцию не провернешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меченый самец в Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского. Буква К означает, что он родом с мыса Козлова, а число — это порядковый номер

Фото: личный архив Егора Васюкова Меченый самец в Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского. Буква К означает, что он родом с мыса Козлова, а число — это порядковый номер

Фото: личный архив Егора Васюкова

Хотя однажды нам с коллегами удалось освободить сивуча. Он был еще молодой, двухлетка, и весил всего 100 кг. Его шею туго обмотала сеть, которая как шлейф развивалась в разные стороны. Когда он выходил на берег, начиналась паника, все лежбище со страху разбегалось в разные стороны и взрослые давили малышей. Мы решили предотвратить новые смерти и снять этот моток. Было сложно. Но у нас получилось! Когда взвесили, то ужаснулись. Сивуч носил на себе 40 кг!

Еще на жизнь сивучей влияет увеличение туристического потока на Камчатку. В погоне за хорошими отзывами туроператоры привозят группы на берег океана, где лежат расслабленные животные, вспугивают их, чтобы они красиво попрыгали в воду и получились хорошие кадры. Катера с туристами подходят так близко к лежбищам, что животные начинают нервничать и нырять в воду. Люди не понимают, что жизнь у сивучей сложная: нужно найти еду, доплыть до нее и еще на сезон размножения успеть. Любое вмешательство, беспокойство, даже на холостяковых лежбищах, чревато гибелью животных и снижением репродуктивного потенциала. Кстати, лежбища бывают двух видов — гаремный и холостяковый. Взрослые дамы и самцы, которые способны размножаться, живут в гаремных, а молодежь и пенсионеры — на холостяковом, где особо ничего не происходит: лежат себе сосисками и либо доживают остаток дней, либо, наоборот, растут и учатся. В мире всего три лежбища сивучей, которые находятся в черте города: в Сиэтле (США), в Невельске на Сахалине и в Петропавловске-Камчатском, которое появилось лет 50 назад. Один старый тюлень «пронюхал», что когда рыболовные суда, прибывающие в столицу полуострова к рыбоконсервному заводу, сдают улов, то можно неплохо полакомиться. За ним в бухту потянулись другие взрослые самцы, они были мощные, здоровые, непугливые и не боялись человека. Первое время они держались обособленно, но моряки их подкармливали, постепенно контакт наладился, и сивучи стали как голуби, синантропные. Со временем у них развились даже адаптационные навыки. Они различают, когда к бухте подойдет рыболовное судно. И понимают, что скоро их накормят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сивуч, остров Тюлений, Сахалинская область

Фото: личный архив Егора Васюкова Сивуч, остров Тюлений, Сахалинская область

Фото: личный архив Егора Васюкова

Для развития туризма, может, и хорошо, что есть места, где можно наблюдать за морскими львами. Но для сивучей это на самом деле большая опасность. Кормят их чем попало. Бывает даже, что рыбу им кидают в полиэтиленовых пакетах. Животное проглатывает. Закупорка кишечника — и все. Бывает, что рыба не свежая или замороженная, в брикетах. Такая пища для сивучей не подходит. Нарушается пищеварение. Появляются разные болезни. Еще люди приносят с собой инфекции. Погладили, скажем, собачку, потом берут этими руками рыбу, кидают ее сивучу. И все. Гельминты и другая зараза может очень быстро распространиться по всей популяции и привести к гибели огромного числа животных.

Мы постоянно об этом говорим, а нам отвечают, что люди всегда подкармливали сивучей и ничего страшного не случилось. Но, кроме нас, никто не видит и не регистрирует мертвых животных в бухте. А камчатская группировка, к сожалению, по численности не восстанавливается. Это значит, что кормление и привыкание сивучей к городским условиям сказывается на них негативно. Питаясь в естественной среде свежей рыбой, животные тренируют свои охотничьи навыки, а когда им приносят рыбу на блюдечке, то они утрачивают природой заложенные инстинкты и перестают двигаться.

Но самое главное — взрослые, которые должны уходить размножаться, задерживаются в черте города, подольше остаются там, где их кормят, соответственно, меньше времени тратят на первостепенные задачи. И это сказывается на рождаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мыс Козлова (восточное побережье Камчатки), обслуживание фотоловушек, служащих для круглогодичного наблюдения за сивучами

Фото: личный архив Егора Васюкова Мыс Козлова (восточное побережье Камчатки), обслуживание фотоловушек, служащих для круглогодичного наблюдения за сивучами

Фото: личный архив Егора Васюкова

Со второй половины мая взрослые самцы, которые достаточно сильны, чтобы удерживать территорию, должны покидать бухту и выбирать себе лежбище для гарема вдали от людей и ждать самок. Когда приплывают дамы, они на внушительные данные своих партнеров не обращают внимания. Самкам без разницы, с каким самцом им лежать, они выбирают по удобству территории. Их гораздо больше беспокоит комфорт. Они выбирают самцов, которые заняли лучшую жилплощадь, защищенную от хищников скалами, с укромным местом для лежки, чтобы не подмывало холодной водой попу, чтобы рядом в море было как можно больше рыбы. Там они залегают и через какое-то время рожают детеныша, щеночка. У самца набирается определенное число самок, которых он охраняет и оплодотворяет. Самец один-два месяца не ходит кормиться: если он уйдет, то его территорию займут. Секач живет на своих жировых запасах и защищает территорию от конкурентов.

После рождения детенышей мать может ненадолго оставить своих щенков, чтобы поохотиться. Далеко от лежбища они не отплывают, кормятся в пределах 30 миль. Поэтому запрет на вылов рыбы в этих зонах позволит оградить краснокнижных от вымирания. Достаточно ограничить вылов рыбы около их лежбищ, бороться с браконьерами, сократить количество плавающего мусора в океане и обрабатывать лежбища препаратами от паразитов, которые питаются кровяными тельцами, от чего бывает большая гибель молодняка. По нашим наблюдениям, после обработки смертность детенышей снижалась.

Если предоставить им жить самим и ограничить влияние людей на эти огромных, выносливых животных, они сами смогут справиться со своей жизнью. Для того чтобы их отвадить жить в черте города, достаточно перестать сбрасывать рыбные отходы, сдавать рыбу с судов не сеткой, а пневмонасосом, когда к трюму подключается труба, рыба выкачивается без потерь. Весь этот комплекс мер даст положительный эффект и восстановит популяцию.

Если же есть задача, чтобы сивучи стали частью программы по увеличению туризма, необходимо соблюдать рекомендации Совета по морским млекопитающим, чтобы существование этих животных не подвергать опасности. Установить сетчатые заграждения вместо старых столбов и проволоки. Создать понтоны — плавучие островки для сивучей. Люди их не беспокоят. Животные спокойны. Туризм развивается. За каждым лежбищем закрепить инспектора, который будет следить за порядком и привлекать нарушителей к ответственности. Проводить экопросвещение среди жителей и туристов, объяснять, почему сивучей нельзя кормить и трогать. Тогда всем — и морским львам, и людям — будет хорошо.

Маргарита Тимофеева