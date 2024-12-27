«Четыре мозаичных фриза уже демонтировали»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, какую роль для имиджа предприятия играет панно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей транспорта Москвы Фото: Музей транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы объявил, что отреставрирует мозаику со здания бывшего завода «Москвич». К стыду своему, я даже не знал, что есть у нас такое произведение искусства. Про то, что несколько лет назад разломали круглый металлический павильон, в котором когда-то размещался Музей АЗЛК, я слышал. Но то, что от славного некогда предприятия уцелела еще и монументальная мозаика, я, увы, услышал впервые.

Мозаика была выполнена по поручению директора завода «Москвич» в начале 70-х. Заказ тогда реализовала мастерская Юрия Регентова, заслуженного архитектора РСФСР, лауреата государственных премии. На панно изображен процесс постройки автомобилей, выпускавшихся на заводе в разные годы: от ГАЗ А до 408-го «Москвича». Работа была расположена на фасаде бывшего цеха шасси завода имени Ленинского комсомола на Волгоградском проспекте. Как говорят специалисты, аналогичных образцов монументального искусства эпохи модернизма (не путать с модерном) на транспортную тематику в Москве не существует. Четыре мозаичных фриза общей площадью 96 кв. м и весом под 8 тонн уже демонтировали и отправили на реставрацию. Предполагается, что после окончания работ мозаику разместят в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в здании бывшего гаража грузовых машин на Новорязанскои улице.

И тут, на самом деле, есть вопрос. Сейчас общественность обсуждает дальнейшую судьбу проходной бывшего завода ЗИЛ. Один из проектов предполагает размещение в одной из немногих уцелевших от гигантского завода построек пивного ресторана. Вы наверняка видели это здание, проезжая по Третьему транспортному кольцу. Но в отличие от ЗИЛа, которого больше нет, «Москвич» снова производит автомобили, и мозаичные фризы скорее пригодились бы действующему предприятию в имиджевых целях, чтобы его продукция больше ассоциировалась с советскими автомобилями из прошлого, нежели с китайскими из дня сегодняшнего.

Дмитрий Гронский