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В Татарстане на Горьковской магистрали за 11 месяцев погрузили 14,8 млн тонн грузов

За первые 11 месяцев 2024 года на Горьковской магистрали в Татарстане погружено 14,8 млн тонн грузов. Об этом сообщил замначальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Черемнов.

На Горьковской железной дороге объемы экспорта в страны БРИКС выросли на 14%, что стало рекордным показателем по погрузке зерна (0,64 млн тонн), контейнеров (1,9 млн тонн) и грузов для Дальнего Востока (12,2 млн тонн). На терминалах дороги переработано более 5 млн тонн груза, из которых 1,2 млн тонн составили контейнерные грузы, что на 150% превышает показатели прошлого года.

Сейчас ГЖД развивает бизнес-единицы через Центры продаж услуг (ЦПУ), приближая сервис к принципу «одного окна». На магистрали работают 8 таких центров, включая Казанский. В январе–ноябре 2024 года ЦПУ в Казани привлекли 82 новых клиента, что позволило дополнительно перевезти более 600 тыс. тонн грузов.

Влас Северин

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