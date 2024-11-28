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Коммерсантъ FM
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WSJ: в ЕС подозревают судно из КНР в намеренном повреждении кабелей на Балтике

Европейские следователи подозревают шедшее из России китайское судно Yi Peng 3 в намеренном повреждении подводных кабелей в Балтийском море, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Следствие выясняет, был ли капитан сухогруза «спровоцирован российской разведкой на диверсию». Россия причастность к инциденту отвергает.

Китайский сухогруз Yi Peng 3

Китайский сухогруз Yi Peng 3

Фото: Reuters

Китайский сухогруз Yi Peng 3

Фото: Reuters

Как следует из статьи, экипаж сухогруза Yi Peng 3 заподозрили в том, что он сознательно бросил якорь в месте расположения кабелей в акватории Швеции и продолжил движение, хотя и значительно замедлил ход. «Крайне маловероятно, что капитан не заметил бы этого»,— приводит WSJ слова старшего следователя одной из европейских стран, занимающегося этим делом.

По словам информированных источников, вскоре после манипуляций с якорем был оборван первый кабель между Швецией и Литвой. Собеседники WSJ утверждают, что в это время транспондер судна был отключен. Затем, как полагают следователи, китайский сухогруз прошел около 111 миль и перерезал второй кабель между Германией и Финляндией. После этого его задержали корабли датских военно-морских сил. Китайский владелец судна Ningbo Yipeng Shipping сотрудничает со следствием и разрешил остановить судно в международных водах.

По словам знакомых с ходом расследования собеседников WSJ, осмотр якоря и корпуса Yi Peng 3 указывает на то, что повреждения соответствуют действиям, при которых судно было на ходу, но тащило за собой якорь и тем самым сознательно оборвало подводные коммуникации.

Несколько западных сотрудников правоохранительных органов и разведки заявили, что не считают китайское правительство причастным к инциденту, но подозревают, что за диверсией стоят российские спецслужбы. В качестве косвенного аргумента они указывают на наличие в команде сухогруза моряка с гражданством РФ.

В свою очередь, старший научный сотрудник Пенсильванского университета Бенджамин Шмитт обратил внимание, что с конца 2019 года Yi Peng 3 работал только в китайских территориальных водах, но в марте 2024 года резко изменил схему работы и начал перевозить российский уголь и другие грузы, совершая заходы в Находку, Мурманск и в порты в Балтийском море.

О разрыве подводного кабеля связи C-Lion1 18 ноября сообщила Финляндия. Кабель находился недалеко от газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Минобороны ФРГ назвало инцидент диверсией. Официально ни одна из сторон Россию не обвиняла. На следующий день стало известно о повреждениях на подводном кабеле связи между Литвой и Швецией, проложенном по дну Балтийского моря.

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