Стипендию правительства повысят до 20 тыс. рублей с 2025 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее с 1 сентября 2025 года стипендию правительства для обучающихся по программам высшего образования до 20 тыс. руб. Сейчас размер стипендии составляет 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно документу, стипендия назначается сроком на год и выплачивается ежемесячно. Ее получают обучающиеся в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, имеющие достижения по профилю обучения.

Сейчас студенты, имеющие достижения, получают от правительства два вида стипендий. Первая в размере 1440 руб. выплачивается студентам любых направлений, вторая в размере 5 тыс. руб.— студентам приоритетных направлений. Аналогичным образом выплачиваются и президентские стипендии в размере 2,2 тыс. руб. и 7 тыс. руб. С 2025 года президентскую стипендию повысят до 30 тыс. руб.

В июле 2024 года, когда вносились проекты об увеличении обеих выплат, в Минобрнауки поясняли, что повышенные стипендии заменят действующие четыре выплаты. Общее число стипендиатов не изменится: 9,1 тыс. студентов получат президентскую стипендию, 5,7 тыс. студентов — правительственную.

Полина Мотызлевская