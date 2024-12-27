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Вячеслав Федорищев сделал ряд кадровых изменений в правительстве Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании озвучил кадровые изменения, которые он произвел в областном правительстве. Их же он перечислил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

На пост заместителя председателя правительства Самарской области — министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Михаил Белоусов.

На должность первого заместителя губернатора рекомендован Александр Фетисов. Он будет курировать вопросы внутренней, молодежной политики, информационного сопровождения.

Регина Воробьева, министр социально-демографической и семейной политики, с нового года займет должность заместителя председателя правительства Самарской области. У нее будет будет важная координационная функция в правительстве — национальные цели «Семья», «Демография», работа по обеспечению уже внедренных функций. В их числе — забота о семьях участников СВО.

Изменения коснулись и областного министерства молодежной политики. Наталья Рогова покинет свой пост и будет создавать новый Корпоративный университет — структуру, где будут проходить обучение государственные и муниципальные служащие региона. Должность министра молодежной политики предложено занять Кристине Гнатюк, возглавлявшей региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Кроме того, Самарское областное вещательное агентство будет реорганизовано в медиахолдинг «Самара 450». Его возглавит Татьяна Дрожевкина.

Алексей Алексеев

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