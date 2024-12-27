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В Ярославской области могут запретить продажу бензина детям

В Ярославской области рассматривается предложение об ограничении продажи горяче-смазочных материалов, в том числе бензина, несовершеннолетним. Как пояснил губернатор Михаил Евраев, это связано с террористическими преступлениями, которые в регионе совершает молодежь по заданию ВСУ, в том числе поджоги.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам губернатора, в этом году совершено 22 террористических преступления, 12 человек осуждены. В том числе господин Евраев напомнил о недавно вынесенном приговоре двум молодым рыбинцам, которые получили 14 и 12 лет лишения свободы за поджог железнодорожного релейного шкафа.

«Все хотели заработать легких денег, но закон един для всех. И теперь молодые люди, у которых были прекрасные перспективы, проведут серьезные сроки за решеткой»,— написал губернатор.

Алла Чижова

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