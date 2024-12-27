Пентагон отказался комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области F-16
Пентагон не комментирует сообщения о том, что поставленный Украине истребитель F-16 был сбит в Запорожской области, сообщила пресс-служба ведомства ТАСС. О сбитом истребителе ранее говорил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.
Фото: Tom Brenner / Reuters
«У Министерства обороны США нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого»,— сказал представитель пресс-службы Пентагона.
Владимир Рогов заявлял 26 декабря, что F-16 был сбит в Запорожской области перед подготовкой ракетного удара. Власти Украины не называли точное количество полученных истребителей F-16.
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