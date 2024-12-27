Ремонт монумента «Дружбы народов» в Ижевске начнется в 2025 году

Ремонт монумента «Дружбы народов» (другие названия — «Навеки с Россией», «Лыжи Кулаковой») начнется в 2025 году. Об этом заявил глава города Дмитрий Чистяков, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Фото: Архив медиагруппы «Центр» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Фото: Архив медиагруппы «Центр»

Запланирован капитальный ремонт самого монумента и спуска от него к набережной Ижевского пруда. Ремонт планируется завершить к 265-летию Ижевска. Последний раз ремонт объекта проводился в 2008 году.

Кроме этого, планируется ремонт пешеходного моста через улицу К. Маркса. В связи с этим будет перекрыто движение всего транспорта, в том числе трамваев. Напомним, на ремонт объекта выделят 233 млн руб. из республиканского бюджета. На данный момент готова проектно-сметная документация.