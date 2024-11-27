Ремонт моста на улице Карла Маркса в Ижевске обойдется в 233 млн рублей

К ремонту моста на ул. Карла Маркса в Ижевске подрядчики приступят весной 2025 года, сообщил глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия». Из регионального бюджета на реконструкцию объекта выделено 233 млн руб., добавили в пресс-службе муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Будет необходимо перекрытие движения. Мы засинхронились с "ИжГЭТ" по ремонту трамвайных путей на ул. Карла Маркса. Параллельно с ними будем вести ремонт моста. У нас есть финансирование на проект, мы понимаем как это будет»,— сказал господин Чистяков.

По словам главы города, проектно-сметная документация готова. Он отметил, что обновление моста необходимо в рамках общей реконструкции центральной части города: новая площадь, новая эспланада и набережная. О перекрытии моста жителей предупредят заранее. Господин Чистяков также предложил горожанам выбрать для моста на ул. Карла Маркса название.