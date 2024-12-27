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Челябинский девелопер построит жилой комплекс в Екатеринбурге

«Группа Голос» из Челябинска получила разрешение на строительство жилого комплекса комфорт-класса в Екатеринбурге в районе Уралмаша. ЖК получит название «Голос Заря», сообщает пресс-служба компании.

Новый проект реализуется в рамках комплексной застройки территории в границах улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Его отличает близость к центру, образовательным учреждениям и метро, а также развитая инфраструктура. Проект прорабатывается в партнерстве с компанией «Гринвич недвижимость» (входит в холдинг «Малышева 73»). Старт продаж ожидается в начале 2025 года.

Виталина Ярховска

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