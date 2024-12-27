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С поверхности воды в Черном море собрали 25 тонн нефтеводяной смеси

Специалисты продолжают очистку акватории в Черном море от нефтесодержащих отходов, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

С момента аварии танкеров «Волгонефть» суда Морспасслужбы обследовали более 322,9 кв. км акватории и очистили 29,4 тыс. кв. м. В Новороссийск также доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. Сегодня специалисты планируют приступить к пусконаладочным работам.

Сейчас исследования морского дна и водолазные спуски приостановлены из-за шторма. Они будут возобновлены, как только нормализуется погода.

Алина Зорина

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