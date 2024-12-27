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Продажи Chery российской сборки в Петербурге опережают локализованный XСite

По итогам ноября в Петербурге было зарегистрировано 53 новых автомобиля Chery, которые выпускаются на заводе АГР в Калуге. Это 11% от всего объема реализации марки в городе на Неве за последний месяц осени. При этом в октябре доля российских Chery в петербургских продажах бренда составляла 6%, сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, самой популярной моделью в Петербурге среди Chery калужского производства выступает кроссовер Tiggo 7 Pro Max. В ноябре на него пришлось 58% продаж автомобилей марки, собранных в России. Интересно, что «родственник» этой модели — локализованный в Петербурге XCite X-Cross 7 — по итогам ноября был продан в городе в меньшем количестве экземпляров (28 против 31).

В ноябре заметно выросли продажи компактного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro российской сборки. Его доля составила 28%. Третья российская модель Chery — Tiggo 8 Pro — пока наименее популярная в Петербурге из калужской линейки бренда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным экспертов авторынка, за минувшие полгода жителям Петербурга и Ленобласти стало проще купить подержанную машину.

Подробнее о продажах новых авто в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Xcite и Solaris обгоняют рынок».

Андрей Цедрик

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