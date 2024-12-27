В Челябинской области участились судебные споры о защите деловой репутации. В 2024 году арбитражный суд региона вынес 22 решения по искам компаний об отстаивании позитивного имиджа, в 2023 году их было 13. Специалист по управлению репутацией SEReputation Виталий Шендрик отмечает, что с ростом популярности соцсетей репутация бренда может быть разрушена одним гневным комментарием. Эксперт рассказал «Ъ-Южный Урал», в каких сферах бизнеса имидж – это все, какую роль в его формировании играет открытость и что можно сделать, когда негатива не избежать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Виталия Шендрика Фото: из личного архива Виталия Шендрика

«На мой взгляд, рост числа исков о защите репутации отражает сразу несколько тенденций. Во-первых, компании начинают понимать, что репутация — это актив, который требует защиты. Ранее бизнес часто закрывал глаза на негатив в медиа и соцсетях, считая это неизбежной издержкой. Однако конкуренция растет, а влияние общественного мнения становится более ощутимым. Во-вторых, увеличивается юридическая грамотность бизнеса, особенно в регионах. Если раньше судебная защита деловой репутации была прерогативой крупных федеральных компаний, то сегодня за своё имя борются даже представители малого и среднего бизнеса.

Рост числа исков о защите деловой репутации в Челябинской области — это позитивный сигнал. Он говорит о том, что бизнес в регионах все больше осознает ценность своего имени и готов инвестировать в его защиту. Однако важно понимать, что репутация — это не только про суды. Это про долгосрочную стратегию, включающую открытость, проактивное управление коммуникациями и постоянный мониторинг общественного мнения.

В эпоху социальных сетей и различных рекомендательных сервисов политика открытости особенно важна. Социальные сети стали одновременно мощным инструментом продвижения и источником репутационных рисков. Один комментарий или негативный отзыв может нанести серьезный урон компании, особенно если он приобретает вирусный эффект. Возьмем, к примеру, кейс строительной компании, с которым работало наше агентство. Все началось с жалобы в социальной сети — один из жителей многоквартирного дома написал пост о том, что дом сдан с многочисленными недочетами. Пост быстро разлетелся по интернету, собрал сотни комментариев и стал поводом для обсуждений в местных СМИ. Компания изначально выбрала пассивный подход, надеясь, что шумиха уляжется сама собой. В результате доверие клиентов снизилось, продажи новых объектов упали, а несколько крупных сделок сорвались.

После агентство предложило застройщику сменить тактику – компания начала публиковать отчеты о проделанных работах, организовала встречи с жильцами, решала вопросы со строительными недочетами и оперативно отвечала на комментарии в соцсетях. Это не только снизило уровень негатива, но и со временем восстановило доверие аудитории. Ущерб можно было бы минимизировать, если бы компания с самого начала вела политику открытости и поддерживала коммуникацию с аудиторией».

Беседовал Василий Агафонов