Полеты самолетов ограничивали в Волгограде и Астрахани

Ограничение на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее отправку и прием самолетов приостановили аэропорты Сочи и Казани.

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы (авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа"). На данный момент все ограничения сняты, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов»,— сказала пресс-служба аэропорта Волгограда «РИА Новости».

В аэропорту Астрахани сказали, что из-за ограничений задерживается прибытие рейса «Аэрофлота» из Москвы. В настоящий момент все ограничения сняты.

Ранее Росавиация сообщала, что с 5:00 работу временно приостановил аэропорт Сочи, с 6:00 — аэропорт Казани. Минобороны сообщало об уничтожении 13 беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областями.