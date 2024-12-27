Аэропорты Сочи и Казани приостановили работу

Аэропорты Сочи и Казани временно не принимают и не отправляют рейсы. В Росавиации уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. По информации Минобороны, в ночь на 27 декабря на Россией были сбиты 13 беспилотников.

Ограничения на прием и отправку рейсов в Сочи были введены с 5:00 мск, в Казани — с 6:00. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

По данным Минобороны, ночью над Брянской областью были сбиты пять БПЛА, еще три — над Курской областью, по два — над Белгородской и Тульской областями, один — над Астраханской областью.