WP: Трамп призывом к ЕС помогать Украине намекнул на сокращение поддержки от США

Избранный президент США Дональд Трамп призвал европейские страны увеличить финансовую поддержку Украине, что может повлиять на американскую помощь в области безопасности. Об этом написала газета The Washington Post (WP).

По данным издания, господин Трамп оказывает давление на страны Европы с целью увеличения их вклада в помощь Киеву. Это, как отмечено в статье, может быть предупреждением о возможном сокращении американской поддержки, подчеркивающее важность США как основного спонсора Украины. Такая стратегия избранного американского президента направлена на то, чтобы переложить больше ответственности за конфликт на Евросоюз, сделали вывод в WP.

13 декабря переходная команда республиканца начала обсуждение ситуации в Украине с администрацией уходящего президента США Джо Байдена и представителями украинского руководства. Спецпосланник будущего главы Белого дома по Украине Кит Келлог заявлял, что господин Трамп рассчитывает на установление устойчивого и справедливого разрешения конфликта.

О возможной политике Белого дома по Украине — в материале «Ъ» «Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе».