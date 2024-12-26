На Кубань прибыла установка для откачки мазута из затонувших танкеров

В Краснодарский край прибыли эксперты Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» с установкой, предназначенной для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. Сейчас идет разгрузка четырех контейнеров, оборудование готовят для испытаний на берегу, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как сегодня сообщал Минтранс, за минувшие сутки флот «Морспасслужбы» обследовал 38,8 кв. км акватории на предмет загрязнения мазутом и очистил от нефтепродуктов участки площадью 1,5 тыс. кв. м. 25 декабря водолазное судно службы с помощью эхолота нашло носовую часть танкера «Волгонефть-239». Она находится на мели в районе мыса Панагия, вокруг нее возвели 250 м боновых ограждений для предотвращения разлива нефтепродуктов. Сейчас прорабатываются планы по подъему затонувших судов и откачке из них остаточных нефтепродуктов.

Утечка мазута произошла из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» во время шторма в Керченском проливе 15 декабря. В море попало не менее 3 тыс. тонн нефтепродуктов, загрязненными оказались не менее 54 км береговой линии. Сегодня, 26 декабря, власти Краснодарского края ввели режим ЧС федерального уровня для ликвидации последствий разлива мазута.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».