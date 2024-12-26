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Коммерсантъ FM
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На Кубань прибыла установка для откачки мазута из затонувших танкеров

В Краснодарский край прибыли эксперты Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» с установкой, предназначенной для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. Сейчас идет разгрузка четырех контейнеров, оборудование готовят для испытаний на берегу, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как сегодня сообщал Минтранс, за минувшие сутки флот «Морспасслужбы» обследовал 38,8 кв. км акватории на предмет загрязнения мазутом и очистил от нефтепродуктов участки площадью 1,5 тыс. кв. м. 25 декабря водолазное судно службы с помощью эхолота нашло носовую часть танкера «Волгонефть-239». Она находится на мели в районе мыса Панагия, вокруг нее возвели 250 м боновых ограждений для предотвращения разлива нефтепродуктов. Сейчас прорабатываются планы по подъему затонувших судов и откачке из них остаточных нефтепродуктов.

Утечка мазута произошла из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» во время шторма в Керченском проливе 15 декабря. В море попало не менее 3 тыс. тонн нефтепродуктов, загрязненными оказались не менее 54 км береговой линии. Сегодня, 26 декабря, власти Краснодарского края ввели режим ЧС федерального уровня для ликвидации последствий разлива мазута.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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