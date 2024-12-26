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Коммерсантъ FM
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Путин утвердил пособия для детей попавших в плен военнослужащих

Президент Владимир Путин подписал указ о введении выплат для детей российских военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести. Размер пособия будет равен величине прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, следует из опубликованного документа.

Выплаты назначаются со дня захвата в плен или пропажи военнослужащего без вести, указанного в приказе командира подразделения. При этом пособия не могут назначаться с даты ранее 1 декабря 2024 года и на срок более шести месяцев. В указе отмечается, что социальная выплата не учитывается при определении права на получение других льгот, предусмотренных законодательством.

В ходе «Итогов года» Владимир Путин призвал Минобороны ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации. Он отметил, что правительство должно продумать систему поддержки таких семей, так как они начинают получать меньше выплат.

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