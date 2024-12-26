Губернатор пришел к следствию за газом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в следственные органы заявление о проведении проверки и возможном возбуждении уголовных дел по фактам халатности сотрудников газовых компаний — ОАО «Самарагаз» и ООО СВГК. Поводом стали взрывы газового оборудования в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об обращении в следственные органы Вячеслав Федорищев рассказал в своем Telegram-канале. «Мне рассказали об одном факторе, очень важном с точки зрения безопасности в новогодние праздники. 2 и 23 ноября 2024 года произошло два случая взрыва газовой смеси, в результате которых пострадали три человека. Согласно имеющимся в распоряжении документам, поступившим от ГУ МЧС России по Самарской области, в качестве причины указанных происшествий предполагается неисправность газового оборудования. В прилагаемых документах обозначены иные многочисленные происшествия, произошедшие на территории Самарской области в сфере эксплуатации газового оборудования, что свидетельствует о систематическом халатном отношении ответственных организаций и их руководителей к процессу предоставления критически важных услуг для населения по эксплуатации газового оборудования»,— пояснил губернатор.

Вячеслав Федорищев отмечает, что инциденты, связанные с эксплуатацией газового оборудования, в домах граждан, проживающих в Самарской области, продолжаются. 24 декабря произошел очередной взрыв бытового газа в Самаре на улице Самарской, 18.

«Полагаю, между указанными происшествиями и качеством предоставляемых услуг в обозначенной сфере существует причинно-следственная связь, свидетельствующая о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей тех организаций, которые недобросовестно выполняют взятые на себя обязательства. Так, конкретно у ОАО "Самарагаз" и ООО СВГК до настоящего времени выполнена не в полном объеме работа по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартального газового оборудования в многоквартирных домах»,— обратил внимание глава региона.

Всего за истекший период текущего года на территории Самарской области произошло 43 происшествия. Губернатор обращает внимание, что это более 3,5 раза в месяц, «что фактически является следствием в том числе халатной работы руководства указанных выше организаций».

«Полагаю, что в перечисленных случаях существенное нарушение прав и законных интересов граждан в виде вреда здоровью и имуществу, снижения уровня охраняемой государством общественной безопасности связано с неисполнением обязательств со стороны руководства ОАО "Самарагаз" и ООО СВГК по договорам технического обслуживания газового оборудования в жилых домах, а также халатной неформальной профилактической разъяснительной работы с населением. Генеральным директором "Самарагаза" является Сапрыкин Александр Викторович, а председателем управления ООО СВГК — Аветисян Иван Владимирович. Прошу провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела по статьям 293 УК РФ (халатность), 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции и выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также по иным составам. И в случае необходимости проверить уголовную ответственность виновных лиц. Это заявление о совершении преступлений, я его только что подписал. Оно также направлено в адрес СУ СК РФ по Самарской области, копия — в прокуратуру Самарской области»,— заявил Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева, Самара