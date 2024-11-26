Газовики оказались ненастоящие

В Новосибирске завершился процесс по делу о взрыве газа в жилом доме в феврале 2023 года, в результате которого погибли 15 человек. Обвиняемыми по делу проходили Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые, представляясь сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования, не имея необходимых знаний и допуска к выполнению работ. Причиной взрыва, уничтожившего подъезд пятиэтажки, как установило следствие, стала разгерметизация установленного фигурантами шланга. Суд назначил им по десять лет колонии. Близкие погибших считают, что подсудимые легко отделались. Защита полагает, что к ответственности привлекли невиновных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кавун и Ирина Урбах считают, что настоящие виновники трагедии ответственности избежали

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Евгений Кавун и Ирина Урбах считают, что настоящие виновники трагедии ответственности избежали

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Заельцовском районном суде Новосибирска во вторник, 26 ноября, завершился судебный процесс по уголовному делу о гибели 15 человек в результате взрыва газа в жилом доме. Жителей Омской области Евгения Кавуна и Ирину Урбах признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух и более людей) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества в крупном размере), им назначили соответственно десять лет и три месяца и десять лет колонии общего режим, рассказала «Ъ» помощник прокурора района Дарья Нестерова. Время, которое обвиняемые провели в СИЗО (с 9 февраля 2023 года), будет им зачтено в срок наказания по формуле «день под стражей — полтора дня в колонии».

Евгений Кавун и Ирина Урбах также должны выплатить потерпевшим свыше 12,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Иск прокуратуры о взыскании с Евгения Кавуна и Ирина Урбах почти 336 млн руб. в пользу мэрии будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Эта сумма была потрачена из городского бюджета на выплату компенсаций жильцам дома, который по результатам экспертизы был признан аварийным и снесен, а также на ремонт пострадавших от взрывной волны соседних домов.

Татьяна Мурзина, у которой в трагедии погибли сноха и внучка, сказала «Ъ», что обжалует приговор, считая его недостаточно суровым: справедливым она полагает наказание в 15–20 лет заключения. Оспорить судебное решение намерена и защита. «На мой взгляд, следствие сделало все, чтобы виновные ушли от наказания,— сказал журналистам адвокат Андрей Власов, представляющий интересы Евгения Кавуна.— Остались без оценки действия управляющей компании и действия проверяющих органов, которые должны были следить за состоянием газовой магистрали».

ЧП произошло 9 февраля 2023 года в 7:30 утра. В газифицированном многоквартирном доме №39 на улице Линейная прогремел взрыв. Один из подъездов пятиэтажки сложился полностью, еще один — частично обрушился. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка, травмы различной тяжести получили 11 жильцов, рассказали в региональном управлении СКР. В Новосибирск прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с оперативной группой центрального аппарата ведомства. Спасатель рассказал, что ситуация находится на контроле у президента России Владимира Путина. В тот же день сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали подозреваемых. Евгения Кавуна и Ирину Урбах оперативники нашли в квартире, которую те арендовали по прибытии из Омской области.

Согласно обвинительному заключению, 6 февраля 2023 года, за три дня до трагедии, Ирина Урбах в спецодежде работника газовой отрасли проводила поквартирный обход дома. Жильцам она представлялась контролером компании «Межрегионгаз Сервис», показывая фальшивое удостоверение и поясняя, что выполняет техническую диагностику внутриквартирного газового оборудования. Под надуманным предлогом она заявляла о якобы неисправности оборудования. При этом, говорится в деле, женщина убеждала жильцов, что любое промедление с починкой создает серьезную угрозу жизни. В дальнейшем она якобы предлагала организовать качественный ремонт аттестованным сотрудником и звонила Евгению Кавуну, который монтировал оборудование. Одна только замена шланга на газовой плите стоила у них 1,6 тыс. руб.

В ходе следствия было установлено, что из-за разгерметизации шланга, который они поменяли на кухне одной из квартир, начал травить пропан, произошло его воспламенение с последующим взрывом мощностью до 6,7 кг в тротиловом эквиваленте.

Евгений Кавун и Ирина Урбах вину не признали, считая, что обвинение основано на предположениях. Защита заявила, что следствие не проверило все возможные версии причин взрыва — например, версию о неосторожном обращении жильцов дома с газовым оборудованием, возможном суициде, нарушениях при эксплуатации и обслуживании газового оборудования со стороны организаций, на которые возложены такие обязанности.

Константин Воронов, Новосибирск