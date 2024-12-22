Мэр Казани поручил провести работу по информированию жителей об укрытиях

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций и управляющим компаниям незамедлительно провести работу по информированию населения об укрытиях. Об этом господин Метшин сообщил на заседании оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Мэр Казани рассказал, что от жителей получили обратную связь, из которой стало понятно, что казанцы не знают, как вести себя во время атак БПЛА.

«Мы все жили в понимании, что это нас обойдет стороной. <...> Эта работа, и все разговоры об укрытиях на случай атаки в подвалах домов так и остались разговорами», — заявил Ильсур Метшин.

Господин Метшин отметил, что управляющие компании должны были провести работы по подготовке укрытий и информированию жителей. Мэр Казани заявил, что система оповещения населения и направления людей в укрытия должна четко работать. Планируется, что Казань изучит опыт приграничных регионов.

«Расслабленность в вопросах гражданской защиты преступна. У нас в России, к сожалению, ничего не меняется: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул. Слава богу, без жертв», — заявил Ильсур Метшин.

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в своем Telegram-канале раскритиковал работу служб гражданской обороны после атак беспилотников в Казани.

«Считаю, что работа служб, отвечающих за это направление, является, мягко говоря, не удовлетворительной!», - заявил господин Шарафиев.

По мнению депутата Госсовета Татарстана, за три года войны нет четких инструкций и отработанных действий на чрезвычайные ситуации.

Замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщил, что в городе Казани около 30 укрытий оказались недоступны для населения после атаки БПЛА.

Диана Соловьёва