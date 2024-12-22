Мэр Казани поручил провести работу по информированию жителей об укрытиях
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций и управляющим компаниям незамедлительно провести работу по информированию населения об укрытиях. Об этом господин Метшин сообщил на заседании оперативного штаба.
Мэр Казани Ильсур Метшин
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Мэр Казани рассказал, что от жителей получили обратную связь, из которой стало понятно, что казанцы не знают, как вести себя во время атак БПЛА.
«Мы все жили в понимании, что это нас обойдет стороной. <...> Эта работа, и все разговоры об укрытиях на случай атаки в подвалах домов так и остались разговорами», — заявил Ильсур Метшин.
Господин Метшин отметил, что управляющие компании должны были провести работы по подготовке укрытий и информированию жителей. Мэр Казани заявил, что система оповещения населения и направления людей в укрытия должна четко работать. Планируется, что Казань изучит опыт приграничных регионов.
«Расслабленность в вопросах гражданской защиты преступна. У нас в России, к сожалению, ничего не меняется: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул. Слава богу, без жертв», — заявил Ильсур Метшин.
Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в своем Telegram-канале раскритиковал работу служб гражданской обороны после атак беспилотников в Казани.
«Считаю, что работа служб, отвечающих за это направление, является, мягко говоря, не удовлетворительной!», - заявил господин Шарафиев.
По мнению депутата Госсовета Татарстана, за три года войны нет четких инструкций и отработанных действий на чрезвычайные ситуации.
Замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщил, что в городе Казани около 30 укрытий оказались недоступны для населения после атаки БПЛА.