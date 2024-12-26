Путин подписал указ об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов

С 1 марта 2025 года рекламодатели должны будут указывать полную информацию об условиях и сумме кредитов и займов в рекламе услуг по их предоставлению. Указ, который сегодня подписал президент Владимир Путин, направлен на борьбу с импульсивно взятыми кредитами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Если реклама кредита содержит хотя бы одно условие, влияющее на его полную стоимость, тогда обновленный закон требует добавлять в рекламу фразу «Изучите все условия кредита (займа)» со ссылкой на страницу, где можно узнать подробности услуги. Длиться предупреждение должно три секунды, а если реклама визуальная, то занимать не менее 5% площади кадра или рекламной площади. Если ссылку дать невозможно, реклама должна содержать все условия, которые влияют на полную стоимость кредита.

Также, если реклама кредитных услуг содержит информацию о процентных ставках, то в такой рекламе должны быть данные о диапазонах значений полной стоимости кредита. Также закон обязывает рекламодателей размещать в рекламе предупреждение, которое призывает оценивать свои финансовые возможности и риски. Фраза должна длиться не менее трех секунд и занимать не менее 5% кадра — в зависимости от формата рекламы.

Действующая редакция закона «О рекламе» обязывает рекламодателя указывать диапазон полной стоимости кредита, а также все условия, которые определяют его стоимость, но не запрещает кредитной организации использовать в рекламе нечитаемый шрифт.