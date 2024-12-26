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Минпросвещения: Россия в первой десятке стран по качеству образования

По итогам 2024 года Россия вошла в десятку стран по качеству образования, в пятерку — по результатам международных олимпиад, заявили «Ъ» в Минпросвещения. В международных олимпиадах российские школьники получили 31 золотую медаль, 9 серебряных и 2 бронзовые. Во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 7 млн человек.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Средний балл ЕГЭ по итогам 2024 года составил 66, следует из итоговых данных образовательного ведомства (есть у «Ъ»). Средний балл по естественно-научным предметам (математика, физика, химия и биология) составил 60,9 балла. В министерстве обращают внимание на рост этих показателей за последние годы. Так, в 2015 году средний балл оценивался в 59,9 балла. Средний балл по естественно-научным предметам представлен в сравнении с результатом 2019 года — тогда он составлял 55,4 балла.

Доля отстающих (по успеваемости) учеников, по данным ведомства, сократилась за пять лет почти в два раза — с 25% до 15%. По данным Рособрнадзора, в 2024 году средний балл ЕГЭ по профильной математике составил 62,55 балла, по русскому языку — 63,88 балла, физике — 63,21 балла, обществознанию — 55,05 балла, литературе — 60,92 балла, химии — 56,55 балла, истории — 57,19 балла. Всего ЕГЭ в этом году сдавали 661 464 человек. Пересдавали экзамен 105 тыс. человек, из них 73% повысили свой результат.

Полина Мотызлевская

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