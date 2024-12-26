Турпоток в Сочи вырос до 7,9 млн человек в 2024 году

В Сочи подвели итоги работы санаторно-курортной отрасли за 2024 год. По данным администрации города, турпоток увеличился до 7,9 млн человек против 7,6 млн в прошлом году, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Постоянно растущий турпоток – это новые возможности, но также и новые вызовы для всей городской инфраструктуры. С 1 января будущего года в действие вступает новый туристический налог, который позволит пополнить бюджет города», – отметил заместитель главы города Евгений Горобец.

За год в городе открылись 19 новых средств размещения, включая детский санаторий «Жемчужина» и санаторий «Ревиталь Парк». Санаторий «Заполярье» готовит к открытию модульный корпус на 44 номера.

Объем услуг в курортно-туристском комплексе составил 69,1 млрд руб. Количество заведений общественного питания увеличилось на 6% – до более чем 2 тыс. объектов на 100,6 тыс. посадочных мест.

На курорте работают 170 благоустроенных пляжей общей протяженностью 40 км. 51 пляж прошел федеральную классификацию, 42 получили знак «Синий флаг». 40 пляжей оборудованы для маломобильных граждан.

Курортный сбор за 11 месяцев превысил плановый показатель на 29 млн руб. и составил 533,6 млн. На эти средства благоустроена набережная реки Псахе, сквер «Комсомольский», установлено освещение на набережной Мзымты.

К летнему сезону 2025 года в Сочи планируют открыть новые туристско-информационные центры и восемь пляжных территорий.

Вячеслав Рыжков