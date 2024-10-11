ФНБ направил почти 500 млн руб на ремонт теплосетей двух свердловских городов

Фонд национального благосостояния (ФНБ) направил почти 500 млн руб на модернизацию коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга и Первоуральска. Как сообщили в региональном департаменте информполитики, деньги выделены в качестве займа. Распорядителем выступит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Екатеринбург получит 224,6 млн руб. Деньги потратят на реконструкцию теплосети на ул. Монтерской, 3. «В настоящее время на этом участке специалисты зафиксировали максимальный уровень износа сетей. Проект позволит провести реконструкцию около одного километра тепловых сетей»,— рассказали в департаменте. Общая стоимость проекта — 280,8 млн руб (56,2 млн руб направит энергокомпания «Т Плюс»).

На коммунальную инфраструктуру Первоуральска выделено 268,5 млн руб. Там запланирована модернизация 11,5 км теплосетей. Общая стоимость работ — 335,7 млн руб (67,2 млн руб выделит «Т Плюс»).

По данным департамента, оба проекта будут завершены к отопительному сезону 2025–2026 годов.

Напомним, ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что в Свердловской области из-за дефицита кадров в сфере ЖКХ коммунальщикам приходится работать за двоих. По его словам, средняя зарплата в отрасли составляет около 30 тыс. руб.

Виталий Красиков