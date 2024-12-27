Русские горки мировой экономики

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Логика развития мировой экономики в 2024-м сформулирована еще в начале года. В январе на экономическом форуме в Давосе констатировали — основой ее равновесия станет не столько нормализация ситуации в мире, сколько всеобщая адаптация к «новой нормальности», то есть последствиям военной операции РФ на Украине. Для развитых стран — как и для самой России — задача сводится к поискам баланса между инфляцией и устойчивым ростом. Отражением успеха этой балансировки можно считать начало смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ (в июне) и ФРС (в сентябре). При этом, хотя «мягкая посадка» фактически гарантирована для обеих экономик, ясно, что европейская восстанавливается заметно медленнее (рост в 0,7–0,9%) американской (минимум 2,5%). Разрыв, впрочем, может сократиться — часть военных шоков ЕС уже преодолел, европейские страны активно замещают «выпавшие» российские поставки и диверсифицируют экспорт.

Однако позитивные тенденции на горизонте года могут развернуться. Рост экономики ЕС зависит в том числе от будущих решений избранного президента США. Анонсированное Дональдом Трампом введение пошлин на продукцию из целого ряда стран во второй половине года разогнало торговлю, и теперь на фоне высокой базы спад в 2025 году фактически безальтернативен — маневры могут изменить разве что его масштабы и длительность. «Гарантированно» пострадавшим выглядит Китай, который с учетом проблем во внешнем спросе, по всей видимости, продолжит еще активнее стимулировать внутренний. Также серьезные изменения мирового торгового ландшафта могут оказаться чувствительными и для России, которая, несмотря на последовательную перестройку экспорта и импорта, пока не вполне адаптировалась к торговым шокам, реализовавшимся три года назад.

Кристина Боровикова