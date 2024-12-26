Бывший мэр Дзержинска Иван Носков стал главой Самары

Депутаты думы Самары большинством голосов избрали Ивана Носкова на пост главы города. Его соперницей была Елена Свиридова, председатель Летниковского сельского потребительского общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Документы на конкурс также подавали: помощник депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ) Дмитрий Асеев, владелец роботизированных автомоек Александр Перевалов, преподаватель Самарского государственного технического университета Роман Исаев, сотрудник АНО «Финансовая кладовая» Виктор Русин и руководитель учебного центра ООО «НефтеТехМонтаж» Олег Серов.

Ивану Носкову 52 года, он является уроженцем Новосибирска и выпускником Красноярского госуниверситета. Начал карьеру в 1998 году в Канске (Красноярский край), был депутатом местного горсовета. С 2006 года работал в Фонде федерального имущества, с 2009-го — в госучреждениях Северного административного округа Москвы. Позднее стал первым замглавы Солнечногорского района Подмосковья, а в 2014 году — министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. С ноября 2015-го по май 2017 года занимал пост вице-мэра Иркутска. Затем перешел в администрацию Нижнего Новгорода и в ноябре 2018 года по инициативе губернатора Глеба Никитина был избран депутатами гордумы Дзержинска на пост мэра.

В октябре этого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Ивана Носкова на должность первого вице-мэра. После того, как Елена Лапушкина в ноябре ушла в отставку с поста главы Самары, Иван Носков стал и. о. градоначальника.

Сабрина Самедова