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Коммерсантъ FM
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Индия обгоняет Китай по объемам IPO

В текущем году Индия впервые займет второе место в мире по объемам проведенных в стране IPO, обогнав Китай и отставая только от США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты аналитической компании Dealogic. По ее оценке, в США за год в ходе IPO привлекли $42,4 млрд, в Индии — $18 млрд. Объемы IPO в Китае за год упали примерно в шесть раз, составив $7,5 млрд,— в 2023 году страна занимала первое место по размеру привлеченных в ходе IPO средств ($48,9 млрд).

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

По количеству проведенных первичных размещений Индия по итогам 2024 года займет первое место — 310 IPO. За ней идут США (226), Южная Корея (117) и Китай (84). Также в 2024 году Национальная фондовая биржа Индии стала лидером в мире по объемам размещений ($17,3 млрд), обогнав NASDAQ ($16,5 млрд) и Нью-Йоркскую фондовую биржу ($15,9 млрд). Среди крупнейших размещений в Индии в 2024 году — IPO автоконцерна Hyundai Motor India ($3,3 млрд) и онлайн-сервиса доставки еды Swiggy ($1,4 млрд).

Снижение количества и объема IPO в Китае связано в первую очередь с ужесточением правил размещений, а также с общим замедлением китайской экономики. «Мы ожидаем, что активность на глобальном рынке IPO нормализуется в 2025 году и мы увидим рост объемов, особенно в США и Европе, а также, возможно, в Китае. Меня не удивит, если Индия также продолжит рост»,— прогнозирует соруководитель подразделения по глобальным рынкам акционерного капитала банка UBS Гарет Маккартни.

Яна Рождественская

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