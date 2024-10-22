Акции Hyundai Motor India упали на 7,6% после крупнейшего в Индии IPO

Акции Hyundai Motor India — индийского подразделения южнокорейского автоконцерна Hyundai — начали торговаться на Национальной фондовой бирже Индии — NSE. Они были размещены по цене 1934 рупии ($23) — ниже цены на IPO, 1960 рупий ($23,1). После начала торгов акции упали на 7,6%. IPO стало рекордным первичным размещением на индийском рынке, привлекшим $3,3 млрд.

В ходе IPO компания получила большое количество заявок на покупку акций — вдвое больше их предложения. Однако на торгах на NSE интерес розничных инвесторов к акциям компании оказался умеренным. По мнению экспертов, это связано, в частности, с опасениями по поводу общего замедления продаж автомобилей. В период с апреля по сентябрь автопродажи в Индии выросли лишь на 0,5%, а продажи самой Hyundai Motor India снизились на 2,6%. Кроме того, низкому спросу могут способствовать высокая цена акций и довольно значительные роялти, выплачиваемые индийской компанией южнокорейской Hyundai.

При этом, по мнению директора по стратегии на рынке акций инвесткомпании WealthMills Securities Кранти Батини, с учетом общих финансовых показателей компании покупка ее акций может быть более выгодной «в средне- и долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной». Hyundai Motor India занимает второе место на индийском автомобильном рынке (после Maruti Suzuki) с долей 15%. Для Hyundai это первое IPO подразделения за пределами Южной Кореи.

Яна Рождественская