Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акции Hyundai Motor India упали на 7,6% после крупнейшего в Индии IPO

Акции Hyundai Motor India — индийского подразделения южнокорейского автоконцерна Hyundai — начали торговаться на Национальной фондовой бирже Индии — NSE. Они были размещены по цене 1934 рупии ($23) — ниже цены на IPO, 1960 рупий ($23,1). После начала торгов акции упали на 7,6%. IPO стало рекордным первичным размещением на индийском рынке, привлекшим $3,3 млрд.

В ходе IPO компания получила большое количество заявок на покупку акций — вдвое больше их предложения. Однако на торгах на NSE интерес розничных инвесторов к акциям компании оказался умеренным. По мнению экспертов, это связано, в частности, с опасениями по поводу общего замедления продаж автомобилей. В период с апреля по сентябрь автопродажи в Индии выросли лишь на 0,5%, а продажи самой Hyundai Motor India снизились на 2,6%. Кроме того, низкому спросу могут способствовать высокая цена акций и довольно значительные роялти, выплачиваемые индийской компанией южнокорейской Hyundai.

При этом, по мнению директора по стратегии на рынке акций инвесткомпании WealthMills Securities Кранти Батини, с учетом общих финансовых показателей компании покупка ее акций может быть более выгодной «в средне- и долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной». Hyundai Motor India занимает второе место на индийском автомобильном рынке (после Maruti Suzuki) с долей 15%. Для Hyundai это первое IPO подразделения за пределами Южной Кореи.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...