Иск об увольнении главы Краснокамска рассмотрят в январе 2025 года

Судебное заседание по иску прокуратуры о возложении на местную думу обязанности прекратить полномочия главы Краснокамского округа Игоря Быкариза назначено на 17 января 2025 года. Рассматривать иск будет судья Оксана Азанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июле 2024 года прокуратура добилась через суд увольнения первого заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука. По версии надзорного органа, в 2019 году отчим приятеля господина Максимчука за 2,3 млн руб. приобрел на аукционе по приватизации муниципального имущества нежилое помещение площадью 120,4 кв. м (ул. Карла Маркса, 14а). Вторым участником аукциона было ООО «Атлант», руководителем которого является муж двоюродной сестры Антона Максимчука — Денис Черемных. Как отмечает прокуратура, второй участник аукциона не пытался предложить более высокую цену за муниципальное имущество, что позволило приобрести помещение по начальной цене. При этом господин Максимчук был председателем аукционной комиссии.

В октябре 2024 года прокурор Краснокамска Михаил Третьяков внес в думу Краснокамска представление, в котором требовал прекратить полномочия и самого Игоря Быкариза. По мнению прокуратуры, господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении Антона Максимчука. Однако депутаты решили главу не увольнять, а создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в представлении.