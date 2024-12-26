В Челябинской области продлили меры соцподдержки для участников СВО

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в законы о продлении мер социальной поддержки для участников специальной военной операции. На единовременную выплату смогут рассчитывать граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ до 31 декабря 2025 года. Решение принято на внеочередном заседании заксобрания региона 26 декабря.

Кроме того, до 31 декабря следующего года продлены единовременные выплаты для детей южноуральцев, которые стали добровольцами. Участники СВО еще в течение года смогут рассчитывать на материальную помощь для установки газового оборудования в доме.

Единовременные выплаты также смогут получить бойцы, получившие ранения во время защиты границ России, примыкающих к зоне СВО, в том числе в Курской и Белгородской областях.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с октября 2024 года в Челябинской области единовременная выплата для южноуральцев, заключивших контракт с Минобороны, увеличена до 2 млн руб., из которых 1,5 млн — региональная часть, 400 тыс. руб. — федеральная, 100 тыс. руб. — от муниципалитета.

Материальная поддержка для участников СВО для приобретения внутридомового газового оборудования и компенсации оплаты работ по его установке составляет 200 тыс. руб.

В России за получение ранения во время защиты границ России, примыкающих к зоне СВО, положена единовременная выплата до 3 млн руб.