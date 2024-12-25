В Ирбите памятник Ленину нарядили в Деда Мороза, а Екатерине II — в Снегурочку
В Ирбите (Свердловская область) памятник Владимиру Ленину нарядили в костюм Деда Мороза, а памятник Екатерине II в костюм Снегурочки, информация об этом размещена в официальных социальных сетях местной администрации «Ирбит. Официально».
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В администрации отмечают, что в костюмах памятники будут только на время праздников, а после их снимут. «Организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается. Целью было только создание предновогоднего настроения»,— заявили в администрации Ирбита.