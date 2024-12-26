В Перми наградили победителей ежегодного конкурса «Лидер Пермского края»

В Перми прошла церемония награждения победителей третьего регионального конкурса «Лидер Пермского края». Памятные знаки отличия вручили предпринимателям, компаниям, предприятиям и организациям из 16 различных сфер деятельности. Всего на участие в конкурсе поступило более 300 заявок, в шорт-лист финалистов вошли 50 проектов.

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Выступая на церемонии награждения, губернатор Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто участвовал в конкурсе, подчеркнув, что, вне зависимости от его итогов, каждый из них уже победитель. «Мы уже не первый год проводим этот конкурс. Я думаю, что постепенно он становится нашей традицией. Регион развивается, и это связано с деятельностью таких людей, как вы. Я горжусь тем, что стою на одной сцене с теми, кто номинирован, кто подал заявки в этом году. Желаю, чтобы ваши стремления в развитии не останавливались, потому что от того, что у нас получается, зависит жизнь каждого прикамца»,— заявил глава региона.

Победителем в номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» стал проект «Центр активного туризма “Акватрейл”», реализуемый ИП Комковым Александром Сергеевичем. Команда центра предлагает сплавы на каяках и сапбордах для туристов, для семей с детьми и инвалидами, а также открыла круглогодичный комплекс для отдыха «Панорамный» в Усьве в 2024 году. За пять лет работы центр обслужил более 8,5 тыс. туристов и открыл три филиала, что подтверждает его значимость для развития внутреннего туризма.

Лучшим в номинации «Туризм» признано ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» за реализацию проекта «Строганов-фест на Каме». Мероприятие объединило традиции и современность, включая музыку, живопись и кулинарию.

В номинации «Энергетика» победителем выбран филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» с проектом «Модернизация энергоблока №1». Энергоблок №1, введенный в эксплуатацию в 1986 году, прошел модернизацию, которая завершилась к 1 ноября 2023 года. В результате установленная мощность энергоблока увеличилась, а удельный расход топлива снизился.

Итоговый список победителей конкурса 2024 года в 16 номинациях выглядит следующим образом:

«Промышленность» — АО «Новомет-Пермь»;

«Спорт» — АНО «Школьная баскетбольная лига “КЭС-Баскет”»;

«Здравоохранение» — ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»;

«Образование» — ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»;

«Малый бизнес. Торговля. Услуги» — ИП Комков Александр Сергеевич;

«Энергетика» — «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация»;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» — ООО «Промышленное оборудование»;

«Агропромышленный комплекс» — ООО «Агропредприятие “Заря Путино”»;

«Информационные технологии и телекоммуникации» — ООО «Интернет Плюс»;

«Социальная и общественная деятельность» — ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов»;

«Дороги и транспорт» — ООО «СК “Химспецстрой”»;

«Туризм» — ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат»;

«Строительство» — Строительный холдинг «Ярус Групп»;

«Молодежная политика» — МАУ «Молодежный центр» (Чусовой);

«Культура» — АНО «Центр развития кинопроизводства»;

«Экология» — АО «Сибур-Химпром».

Напомним, региональный конкурс «Лидеры Пермского края» был учрежден по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина в 2022 году. Цель конкурса — выявление значимых проектов организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, действующих на территории региона, а также поддержка лидеров социальных и экономических изменений.