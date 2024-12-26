Избирком на свои

Донской избирком утвердил постановление, согласно которому, с нового года пользоваться служебным транспортом, получать компенсацию за связь, интернет, перелеты и прочие рабочие расходы может только определенный круг лиц. С этим не согласилась участница комиссии, работающая на непостоянной основе, Татьяна Крашенникова, которая обратилась за помощью в Госдуму с целью пересмотреть законодательство относительно возможности компенсировать понесенные расходы внештатникам избиркома. В ЦИК РФ напомнили «Ъ-Ростов», что участие в избиркомах «право, а не обязанность» граждан. Юристы считают, что в законодательстве есть пробел, который необходимо заполнить, а госпоже Крашенниковой можно требовать компенсации в судебном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Избирательная комиссия Ростовской области (ИК РО) утвердила постановление, согласно которому с 1 января 2025 года только определенный перечень лиц сможет пользоваться служебным транспортом, получать компенсацию за мобильную связь и интернет, пользоваться служебными планшетными компьютерами, а также получать компенсацию за авиаперелеты бизнес-классом и услуги залов официальных делегаций. Копия постановления есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Согласно документу, теперь путешествовать бизнес-классом по рабочей надобности могут только глава облизбиркома Андрей Буров и его заместитель Александр Энтин. Они же, а также секретарь комиссии Светлана Драгомирова, получили право использования служебного автомобиля. При этом, исходя из содержания постановления, остальные члены ИК РО никаких льгот не имеют, оплату за свою работу не получают.

Член избиркома Ростовской области Татьяна Крашенникова обратилась в Госдуму РФ с просьбой пересмотреть законодательство, касающееся оплаты труда членов регионального избирательной комиссии, работающих на непостоянной основе. По ее словам, за три года работы в органе она не получила никаких компенсаций потраченных ею средств, хотя добросовестно исполняла свои обязанности.

«Члены избирательных комиссий субъектов по федеральному законодательству относятся к лицам занимающим государственные должности. Но в Ростовской области есть региональный закон, который наделяет такими должностями только постоянных членов комиссии. Такой закон по моему мнению нарушает федеральный закон № 67-ФЗ, который гласит, что все члены комиссий равны в правах»,— говорит госпожа Крашенникова.

По ее словам, большая часть членов регионального избирательного органа работает за бесплатно, и их деятельность не отражается даже в трудовом стаже. При этом, отмечает собеседница «Ъ-Ростов», только за последние три года было проведено более 100 заседаний, а во время выборных кампаний работа велась практически каждый день. Вся эта рутина, считает госпожа Крашенникова, забирает время от основной работы и никак его не компенсирует. К тому же, добавляет она, «внештатные» члены ИК РО тратят свои деньги на проезд, канцелярию и даже платную парковку, так как место на паркинге областного правительства для них не предусмотрено.

«Сейчас большая часть членов ИК РО выполняют свои обязанности безвозмездно. При этом они обязаны осуществлять работу по направлениям деятельности, согласно утвержденным комиссией решениям и выполнять иные обязанности выложенные на них действующим законодательством, то есть осуществлять полноценную трудовую деятельность. И этот труд бесплатен, что противоречит нормам Конституции РФ»,— говорит Татьяна Крашенникова.

В Центральной избирательной комиссии России «Ъ-Ростов» сообщили, что по закону члену ЦИК РФ может производиться оплата труда за работу в комиссии по подготовке и проведению выборов или референдума. «Члену комиссии с правом решающего голоса, освобожденному на основании представления комиссии от основной работы на период проведения выборов, выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной работы», — отметили в ЦИК РФ.

В Центризбиркоме при этом добавили, что участие в избирательной комиссии является добровольным, что говорит «о праве, а не обязанности граждан быть членами избиркомов».

Татьяна Крашенникова уточняет, что это самое «право» несет за собой административную ответственность в случае его не выполнения. Она также обратилась к депутату Государственной думы России Евгению Бессонову с просьбой инициировать изменения в федеральное и областное законодательство, которые бы подразумевали компенсацию труда членов избирательных комиссий, работающих на непостоянной основе.

Адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры» Александр Валявский считает, что ситуация с компенсациями членам избирательных комиссий, работающих на непостоянной основе, указывает на пробелы в законодательстве. «Добровольность участия не отменяет обязанности государства обеспечивать минимальные условия для выполнения их функций. Отсутствие компенсаций за понесенные расходы ставит под угрозу качество работы избиркомов и может оттолкнуть квалифицированных специалистов от участия в выборах. Решение этой проблемы требует пересмотра нормативной базы и внедрения прозрачных механизмов возмещения затрат»,— комментирует господин Валявский.

Адвокат Алексей Иванов, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус», пояснил «Ъ-Ростов», что, согласно 67-ФЗ, члены региональных избирательных комиссий, работающие на непостоянной основе, имеют право на получение компенсации за исполнение своих обязанностей, однако порядок выплаты такой компенсации может различаться в зависимости от региона и решения конкретной избирательной комиссии. Что касается постановления об ограничении доступа к определенным льготам и привилегиям для членов регизбиркома, то эти условия, по словам юриста, регулируются внутренними актами избирательного органа

«Я бы рекомендовал Татьяне Крашенниковой обратиться в избирательную комиссию Ростовской области с запросом о разъяснении порядка выплаты компенсаций членам комиссии, работающим на непостоянной основе. Если ей будет отказано в выплате компенсации, она имеет право обжаловать решение комиссии в судебном порядке»,— подытожил господин Иванов.

Александр Валявский добавляет, что с точки зрения действующего законодательства, позиция облизбиркома, не оплачивать труд внештатных членов избирательной комиссии, формально соответствует нормам. «Федеральное законодательство не предусматривает обязательного вознаграждения для членов избиркомов, работающих на непостоянной основе, что подчеркивается и Центризбиркомом, указывающим на добровольный характер этой деятельности. Однако это не снимает вопроса о необходимости компенсировать понесенные расходы, связанные с выполнением возложенных на них обязанностей»,— говорит адвокат.

По его словам, рычаги для внештатных членов избиркомов есть, но они ограничены. Во-первых, отмечает юрист, люди могут обращаться в избирательную комиссию с заявлениями о компенсации конкретных расходов, например, на проезд, связь или иные нужды, если такие компенсации предусмотрены региональными актами. Во-вторых, говорит он, члены избиркомов вправе добиваться изменений в региональных нормативных актах, регулирующих их деятельность, либо обращаться к федеральным органам с инициативами по пересмотру законодательных пробелов. «Обращение Татьяны Крашенниковой в Госдуму — пример такого действия. Для системного решения проблемы требуется закрепление единых норм на федеральном уровне, устанавливающих минимальные гарантии компенсаций для всех членов избирательных комиссий»,— резюмирует господин Валявский.

Роман Никитин, Дмитрий Михеенко