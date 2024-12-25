В Анапе волонтеры спасли более 1200 испачкавшихся в мазуте птиц

Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе более 1200 птиц, испачкавшихся в мазуте после крушения танкеров в Керченском проливе, рассказал оперативный штаб Краснодарского края. Более тысячи птиц уже передали в зоопарки и реабилитационные центры.

Основной центр помощи птицам организовали в поселке Витязево неподалеку от Анапы. Там птиц отмывают от мазута и дают медикаменты. Как сообщается, волонтеры продолжают привозить пострадавших животных, центр работает как днем, так и ночью.

15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волгонефть». В результате произошла утечка мазута, в море попало не менее 3 тыс. тонн нефтепродуктов, было загрязнено 54 км береговой линии. На данный момент остаются загрязненными не менее 200 тыс. тонн грунта, с пляжей вывезли 21 тыс. тонн. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сохранение курорта главной задачей региональных властей.

О последствиях разлива нефтепродуктов — в репортаже корреспондента «Ъ» «В Черном море, в черной пене».