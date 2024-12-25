Глава Кубани о разливе мазута: перед нами стоит задача сохранить курорт

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что перед властями региона сейчас стоит задача «сохранить курорт». Для этого необходимо как можно быстрее очистить береговую линию в районе Анапы от пятен мазута. Господин Кондратьев сообщил, что сейчас в зоне мониторинга оперштаба 240 км берега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Перед нами стоит задача сохранить курорт, поэтому максимально нужно сделать все, чтобы как можно быстрее вычистить побережье»,— написал губернатор в Telegram-канале по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий крушения танкеров.

25 декабря в Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации. До этого в регионе действовали только режимы ЧС муниципального уровня. Господин Кондратьев говорил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района «затянулся и не прекращается».

К работе по очистке береговой линии в Анапе и Темрюкском районе задействовано 4,1 тыс. человек, включая спасателей и волонтеров. В городе работы по очистке ведутся на участке протяженностью 54 км. Во всем регионе было собрано и вывезено на полигоны более 20 тыс. т загрязненного песка. По данным на сегодня, 24 декабря, от нефтепродуктов очищено 24 тыс. кв. м акватории Черного моря, собрано 25 т нефтесодержащей жидкости. Центр по спасению дельфинов «Дельфа» сообщал, что от разлива мазута могла погибнуть 21 азовка (черноморская морская свинья). Региональный оперштаб накануне писал о гибели 210 птиц. Еще 947 птиц направлены в реабилитационные центры и зоопарки.

О последствиях разлива нефтепродуктов — в репортаже корреспондента «Ъ» «В Черном море, в черной пене».

Полина Мотызлевская