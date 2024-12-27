Трудности перехода

Четверть объема ВРП республики составляет вклад малого и среднего предпринимательства. Этот сектор — важный сегмент экономики, который традиционно выручает в периоды спадов, давая прибыль и обеспечивая рабочими местами. Guide «Итоги года. Татарстан» выяснил настроения предпринимателей республики и то, как изменилась за 2024 год их сфера деятельности.

Дмитрий Золотов, предприниматель, представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане:

—Сейчас многие в малом предпринимательстве наблюдают спад из-за снижения среднего размера чека. Заметил это по своей фирме, работающей на рынке юридических услуг. Я также сдаю в аренду коммерческую недвижимость и вижу, что арендаторы все чаще задерживают оплату. Многие вынуждены работать из дома или снимать помещение за чертой города, на промбазах.

Проблемы, к примеру, у арендаторов, занимающихся ремонтом бытовой техники, смартфонов и пр. Стоимость запчастей подчас такова, что люди предпочитают купить новый гаджет вместо ремонта старого. Прибыль упала в 2–3 раза и на еще одной точке, которой я занимаюсь, — это печать на футболках, кружках, товарах для праздников. Нельзя не упомянуть и сложности из-за высокой ключевой ставки. Банки вроде бы предлагают помощь, но другой рукой забирают. Условия кредитования часто кабальные. Нужны льготные ставки для бизнеса или хотя бы отсрочка по платежам на первые полгода работы.

Думаю, что в кризисной ситуации многих бы выручили коворкинги и производственные помещения, арендуемые на льготных условиях.

Ильдар Ситдиков, фермер:

—Ягодным бизнесом я занимаюсь с 2012 года, выращиваем в Зеленодольском районе клубнику, малину, черную и красную смородину. После закрытия границ работать стало сложнее, потому что в некоторых вопросах мы по-прежнему зависим от импортной продукции. Скажем, в средней полосе с ее холодным климатом не удается вырастить рассаду клубники нужных параметров, поэтому закупаем ее в Италии. Там выдерживают жесткие стандарты качества, что позволяет даже в наших условиях получать до 35 тонн ягод с гектара.

Но в нашей отрасли работают увлеченные, трудолюбивые люди, так что продолжаем трудиться. Несмотря на заморозки в мае, сезон в этом году был удачным.

ООО «Ягодная долина» — не единственный производитель клубники в РТ, но даже все вместе мы занимаем на рынке республики считаные проценты. Номер 1 на татарстанском рынке — фермеры из Чувашии, потому что в этом регионе до 80% затрат на производство клубники покрывает государство. Господдержка ягодных фермеров только расширяется, и проекты множатся как грибы после дождя. Знакомые из Чувашии вырастили 54 тонны ягод на двух гектарах. А ведь такое фермерское хозяйство — это рабочие места, зарплата, налоговые отчисления. Надеемся, что и в РТ начнут помогать предпринимателям развиваться по этому направлению.

Сергей Пасечник, генеральный директор магазина путешествий Companion SP, председатель ревизионной комиссии при Ассоциации туризма, старший преподаватель Международной Академии туризма РФ:

—Отсутствие прямых перелетов в Европу и Америку, визовые преграды, неустойчивый рубль и дороговизна билетов заставили искать новые направления развития бизнеса. Наша компания специализируется на премиальном сегменте туризма, и, если раньше это были в основном европейские страны, в последние годы акцент сместился на ОАЭ, Оман, Катар, зимние туры по Турции, Мальдивские острова, Маврикий, Китай.

Отмечу позитивный тренд, касающийся внутреннего туризма (по РФ) — наконец-то его начали активно развивать. Открываются и новые отели хорошего уровня, и целые туркластеры. Смогут ли воспользоваться этим представители турбизнеса, зависит от них.

Надо следить за новыми маршрутами, вовремя освещать их, предлагать клиентам.

Государству необходимо помогать предпринимателям, которые хотят построить новый туристический объект. Но сейчас на это могут решиться только самые смелые: ситуацию осложняют необходимость получения множества разрешений, высокие кредитные ставки и общая неуверенность в будущем.

Камияр Байтемиров, президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельско-хозяйственных потребительских кооперативов Татарстана:

—Сельское хозяйство связано с особыми рисками. Заморозки, нехватка влаги, инфекции среди поголовья скота — и результат усилий крестьянина за весь год может обнулиться. Не случайно во всем мире госпомощи сельчанам отводится большая роль.Но, на мой взгляд, в министерстве сельского хозяйства РФ не выработана четкая экономическая политика по отношению к малым сельхозпроизводителям — крестьянским, фермерским хозяйствам, крестьянским подворьям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Так, мало обсуждаются вопросы ценообразования на сельхозпродукцию при закупках продукции у сельчан. Нет должного внимания развитию сельских территорий на перспективу, инфраструктуре фермерских хозяйств в агропромышленном комплексе. Как в таких условиях говорить о рентабельности?

Такая ситуация отражается на состоянии предпринимательства на селе. Не случайно число фермерских хозяйств в регионе сокращается, продолжается отток сельского населения в город. Если говорить о конкретных мерах, некоторые федеральные и региональные программы можно было бы перевести в формат авансирования — с выделением средств до выполнения работ, а не после. К примеру, если речь идет о растениеводстве, рациональнее выделить деньги весной, а не осенью, чтобы производитель смог закупить семена и удобрения.

Второе — необходимо создать систему для реализации продукции и ее хранения. Сельчане должны заниматься производством, а не тревожиться, успеют ли они реализовать свой урожай. Пока же средств на организацию сельскохозяйственных потребительских кооперативов выделяется очень мало.

Артем Кузнецов, сопредседатель Татарстанского регионального отделения «Деловая Россия», генеральный директор НПО «Энергия»:

—Занимаемся проектированием, реконструкцией зданий, сетей и коммуникаций в промышленном и гражданском строительстве. Уходящий год довольно сложный и для нас, и для наших заказчиков. Поставщики оборудования и материалов из Турции и Казахстана уже неохотно работают с Россией, а раз логистика меняется, цена на товар растет. Плюс стоимость энергоносителей выросла. В условиях недоступности заемных средств многие клиенты тем более не могут себе позволить строиться, реконструировать здания, развивать производство.

Парадоксальных ситуаций все больше. К примеру, полиэтиленовую крошку дешевле приобрести в Китае, чем у казанского предприятия. Приходится покупать в КНР, а не поддерживать местного производителя. В этих условиях остро необходимы эффективные госпрограммы поддержки бизнеса.

Сложности доставляет и имеющееся регламентирование выбора поставщиков для обеспечения государственных, муниципальных нужд и потребностей коммерческих организаций. Во главу угла федеральные законы № 44 и 223 ставят лишь стоимость товаров и услуг. Кто дешевле цену предложил, тот и выиграл. Из-за учета фактически только одного фактора в последнее время часто приходит некачественная продукция.

Хочется пожелать коллегам в наступающем году успешно решать возникающие проблемы и сохранить коллективы.

Эльвира Набиева, Бизнес-эксперт, основатель Академии детского предпринимательства, к.э.н.:

—Уходящий год был проверкой на устойчивость бизнеса в условиях неясности перспектив общеэкономического развития, когда сложно выстроить долгосрочную стратегию, но приходится быстро реагировать и принимать решения в операционной деятельности.

Главные проблемы малого бизнеса не новы — нехватка финансовых ресурсов, инвестиций на развитие бизнеса. Безусловно, на деятельность компаний влияет комплекс факторов, но можно выделить основные — снижение платежеспособного потребительского спроса, резкий рост ключевой ставки ЦБ РФ.

Несмотря на сложности, бизнес всегда старается развиваться. Понятно, что при усиливающейся конкурентной борьбе выдерживают самые стойкие, крепкие профессионалы, которые быстро могут адаптироваться к турбулентности окружающей среды. Реалии требуют делать упор на репутацию и открытость компаний, системный и профессиональный подход, клиентоориентированность, качество товаров и услуг.

Что касается основных трендов уходящего 2024 года — это импортозамещение и увеличение локальных разработок, технологическое предпринимательство, рост маркетплейсов и инструментов для них, новые решения и продукты ИИ, онлайн-образование. Думаю, эти тренды сохранятся и в 2025 году.

Государство, как и в предыдущие годы, поддерживало бизнес в рамках Национального проекта развития МСБ в виде грантов, льготных кредитов и займов. Эта поддержка остается остро актуальной и для 2025 года. Немного сместились критерии поддержки: если до этого упор шел на рост стартапов и количества МСБ, то сейчас упор делается на качество деятельности и расширение объемов бизнес-проектов.

На что особенно необходимо обратить внимание малому бизнесу в следующем году — это на изменения законов. С 2025 года ожидается масштабная налоговая реформа, например, изменятся: налоги для ИП и компаний, налог на прибыль, НДФЛ и др. Появится сбор за рекламу в интернете. Расширится перечень товаров, обязательных к маркировке, а самозанятые обязаны будут сдавать статистическую отчетность в Росстат. И это лишь небольшой перечень изменений.

Безусловно, все это скажется на деятельности МСБ, необходимо будет оперативно реагировать и вникать на вновь поступающую информацию, чтобы не нарваться на штрафы.

Владельцы бизнесов всегда идут к своей цели, рискуя и беря ответственность за свое предпринимательство при различных условиях жизни. Поэтому мы, предприниматели, в любом случае будем стараться и дальше «взращивать» свои проекты, находить креативные решения, двигаясь вперед к своей бизнес-мечте.