«Нужно снизить налоговое бремя для малых предприятий»

Как РТ повысить инвестиции в основной капитал, которые в 2024 году показали минимальный рост, какие преграды стоят перед демпфером экономики — малым и средним бизнесом, рассказал доцент Института управления, экономики и финансов КФУ, к. э. н. Кабир Саубанов.



— Как оцениваете предварительные итоги развития экономики РТ в 2024 году?

— В целом как положительные. Экономика региона довольно успешно справляется с неблагоприятными факторами, вызванными санкционным давлением западных стран. Из негативных тенденций могу отметить, что регион медленно преодолевает сырьевую зависимость. Кроме того, наблюдаются сложности в процессе импортозамещения

— В какой отрасли есть проблемы с импортозамещением?

— Пример — отставание производства гражданских самолетов от намеченных целевых индикаторов, а ведь это стратегическая задача в условиях устаревания авиапарка страны. Помимо этого, доступ к обслуживанию и запасным частям к гражданским самолетам импортного производства все еще сильно затруднен. Очевидно, что необходим рывок в области производства отечественных бортов. Все ресурсы и технологии для этого есть.

— А в сфере инвестиционного развития?

— Настораживает низкий показатель роста инвестиций в основной капитал — 102,1%. Это очень мало. В настоящее время основные инвестиции в регион (и в страну в целом) идут из Китая. Однако, насколько мне известно, китайские партнеры не особенно заинтересованы в экспорте прямых инвестиций, которые могли бы пойти, например, в строительство новых автомобильных заводов на территории страны, в том числе в Республике Татарстан. Значит, надо создать стимулы для инвестиций. Это важнейшая задача, поскольку означает новые рабочие места, налоги, рост реального сектора и т.д.

Пока же Китай вкладывается в проекты по доставке готовой продукции на российский рынок. В обратном же направлении (из России) в основном идет сырье. Необходимо переломить эту ситуацию.

— Развитие среднего и малого бизнеса заметно отстает от показателей развитых стран. Какие экспресс-меры помогут?

— Считаю, что нужно снизить налоговое бремя для индивидуальных предпринимателей и небольших предприятий, особенно в производстве, IT-секторе, сельском хозяйстве и т.д. Нужно избавляться от институциональных преград.

В Республике Татарстан традиционно крупный бизнес является локомотивом региональной экономики. У нас много градообразующих предприятий, что означает налоговые поступления и рабочие места. Однако низкая доля малого и среднего бизнеса в экономике закладывает определенные риски, снижает устойчивость экономической системы к кризисам.