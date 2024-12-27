Экономика впечатлений

В 2023 году туристическая индустрия Казани взяла новый рубеж — совокупный туристический поток в столицу Татарстана составил рекордные 4,2 млн туристов. Для сравнения, в 2017 году респуб-лика приняла 3 млн туристов. Как сообщила Федеральная служба государственной статистики, сегодня по этому показателю регион занимает 6-е место среди других субъектов Российской Федерации после Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а также Краснодарского края. О том, что стимулирует рост отрасли, о новых туристических проектах и ключевых проблемах туриндустрии, в интервью Guide рассказал глава госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Фото: госкомитет РТ по туризму

Guide: Объем оказанных услуг в туристической сфере РТ с учетом смежных отраслей в 2023 году достиг почти 50 млрд рублей. На какие цифры рассчитываете выйти по итогам этого года?

Сергей Иванов: Ожидаем не менее 6–7% прироста при ежегодном показателе в 5–6 %. На первый взгляд немного, но это потому что присутствует эффект высокой базы. В прошлом году наш регион посетили порядка 4 млн человек, это солидный показатель. Постоянный уверенный рост без перегрева рынка — то, что нужно: туристическая инфраструктура должна успевать за притоком гостей.

G: Какова доля туризма в ВРП Татарстана?

С. И.: На сегодняшний день она составляет 2,5%. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача к 2030 году довести долю сферы в структуре ВВП страны до 5%.

G: При этом вклад туризма в экономику Испании куда выше — порядка 14%, КНР — 11%, Франции — 8,5%. Будем стремиться к этим цифрам?

С. И.: Безусловно, нам есть куда расти. Большое подспорье — крупные политические и деловые мероприятия, которые проводятся в Казани. Этой осенью столица Татарстана принимала форум стран БРИКС, на который приехали 5255 человек в составе 42 делегаций. Как сообщили в аппарате Кабинета министров республики, 24 делегации представляли главы государств, 12 — премьер-министры, министры или делегаты другого уровня, а еще 6 — руководители международных организаций.

На индустрию гостеприимства РТ легла большая нагрузка. Но в итоге глава государства и раис Республики Татарстан дали высокую оценку проведенной работе.

G: С какими неожиданностями столкнулись?

С. И.: Больших сюрпризов не было. Мы постарались все возможные проблемные ситуации максимально отработать заранее — работа была развернута за год до события.

На службах гостеприимства лежали задачи обеспечить определенный уровень сервиса — подготовить персонал, в частности, в разрезе знания международных стандартов, протоколов, культурных особенностей стран.

Определенной сложностью стали различия в гастрономических предпочтениях гостей. Нужна была и кухня халяль, и китайская, и вегетарианская (для индийцев). Все пожелания выполнили.

Поступали также рекомендации по оснащенности президентских номеров — мебели, внутреннему наполнению. Мы оперативно решали эти вопросы, в итоге гости были удовлетворены.

Собственники гостиничного бизнеса подошли к приему высоких гостей очень ответственно, были отремонтированы почти все крупные отели: привели в порядок входные группы, коридоры, номера. Больше 14 гостиниц организовали президентские номера, в них дополнительно были обустроены двухкомнатные люксы. То есть комфортабельность и уровень наших отелей благодаря форуму существенно поднялись.

G: Кстати, отельеры вкладывали собственные средства, господдержка на эти цели не выделялась.

С. И.: Это инвестиции в будущее, уверен, что они окупятся.

G: Произошел ли после форума БРИКС всплеск турпотока в Казань?

С. И.: Мы пока не оценивали этот показатель. В перспективе рассчитываем, что прирост будет не меньше, чем после Универсиады–2013, первого мероприятия международного уровня в городе.

Могу сказать только, что это событие — большой вклад в развитие инфраструктуры Казани: ремонт дорог, аэропортов, благоустройство города. На эти цели было направлено порядка 25 млрд рублей.

Гости увидели, что Казань — комфортный чистый город с нормальными дорогами, хорошим транспортным сообщением с турцентрами республики. Убедились, что здесь хорошо не только летом.

Важно также продвижение Казани как мировой площадки, центра, где могут собраться одновременно главы множества стран мира. А интерес к событию был большой — охват на эту тему в СМИ, соцсетях и на телевидении составил свыше половины населения нашей планеты. Зафиксировано более 13 млрд контактов на тему события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болгарский музей-заповедник — исторический памятник исчезнувшим государствам Волжской Болгарии и Золотой Орды. Но люди селились здесь намного раньше, с середины I тысячелетия н.э.

Фото: госкомитет РТ по туризму Болгарский музей-заповедник — исторический памятник исчезнувшим государствам Волжской Болгарии и Золотой Орды. Но люди селились здесь намного раньше, с середины I тысячелетия н.э.

Фото: госкомитет РТ по туризму

G: Из какой страны к нам чаще всего приезжают туристы?

С. И.: Из Китая, и по прогнозам китайские туристы будут занимать самую большую долю в потоке иностранных гостей в ближайшие 10-15 лет.

G: А из субъектов РФ какие представлены больше?

С. И.: Данные большой аналитики говорят, что в Татарстан едут из всех регионов страны. Представлены и Камчатка, и Калининград, и Мурманск, и Владивосток, и южные регионы.

Лидируют по числу приехавших Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия. Следующие позиции занимают субъекты Приволжского федерального округа, Среднего Урала, центральной России и южные регионы.

После открытия М-12 фиксируем рост туристического потока из таких регионов, как Костромская и Ивановская области, а также Вологодская, Архангельская, Карельская области и другие субъекты Северо-Западного федерального округа. Многих привлекает идея добраться не на поезде или самолете, а на машине по скоростной магистрали.

С продолжением М-12 до Екатеринбурга, уверен, начнут приезжать жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и соседних территорий.

G: 10–15лет назад супермагнитом в Казани был аквапарк. Что сейчас становится главной точкой притяжения?

С. И.: С культурно-историческими объектами в РТ все хорошо. Здесь располагается сразу 4 объекта ЮНЕСКО: Казанскии Кремль — в Казани, Успенскии собор — на острове-граде Свияжск, в РТ также находятся древнии город Болгар и Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта. Это единственный регион в стране с таким числом объектов Всемирного наследия. Но необходимо активно развивать сегмент развлечений и отдыха. Наша страна на большей части территории холодная, поэтому нужны термальные комплексы, внутренние подогреваемые бассейны.

В Казани сейчас развивается стразу несколько проектов в этом сегменте. В частности, в районе Республиканской клинической больницы при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» строится большой термальный комплекс.

G: Как планируется использовать акваторию Куйбышевского водохранилища?

С. И.: Совместно с корпорацией «Туризм рф» в Лаишевском районе РТ создается современная яхтенная марина на 300 мест на воде и 500 мест зимнего хранения. А в ее контуре — 1300 гостиничных номеров в отелях 3, 4 и 5 звезд с продуманной инфраструктурой — теплыми бассейнами и различными развлечениями, чтобы приезжающие смогли не только посмотреть культурно-исторические достопримечательности, но и выйти на яхтенную прогулку вниз и вверх по Волге, пожить на Камском море.

G: Многие казанцы едут в Нижний Новгород, чтобы прокатиться в кабинке канатки над Волгой. Через Волгу от Казани располагается живописное село Верхний Услон, которое уже давно предлагается соединить канатной дорогой со Старым Аракчино с его Храмом всех религий и густой дубравой рядом. Есть ли перспективы у этого проекта?

С. И.: Канатная дорога — это современное и очень интересное развлечение. Канатка от Верхнего Услона до столицы республики вообще наша мечта.

Вопрос, быть или не быть этому проекту, не в моем ведении. Предметно будем обсуждать, когда проект будет обоснован экономически. Возможно, это случится, когда вырастет пассажиропоток с Верхнего Услона. Той же нижегородской канатной дорогой пользуются не только гости города, но и жители 80-тысячного города Бора, а также самого Нижнего Новгорода.

С нетерпением ждем появления первого «воздушного моста» — от парка им. Горького до стадиона «Ак Барс Арена» над акваторией Казанки (проект планировки территории под канатную дорогу утвержден Исполкомом Казани в декабре 2023 года. Протяженность «канатки» составит 2,8 км, время проезда 10 мин 12 с. — „G“). Чем больше подобных проектов, тем привлекательнее республика для туристов.

G: В последнее время большой популярностью пользуются глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. — Прим. ред.). Номера в домиках на природе летом очень быстро раскупаются. Как вы оцениваете динамику этого направления в республике?

С. И.: Действительно, направление очень востребованное, и для бизнеса в том числе, поскольку субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» дают возможность при создании глэмпингов сильно экономить.

За 2022 и 2023 годы общий объем субсидий, полученный предпринимателями Татарстана на создание глэмпингов, составил 440 млн рублей. Всего получили поддержку 34 проекта, и до конца года число модульных номеров вырастет до 358.

Благодаря гибким условиям проект может быть построен практически в любой точке РТ, где есть минимальная инфраструктура — электричество и газ.

Объекты всесезонные.

Мы следим, чтобы глэмпинг не просто был создан, а работал: предприниматель подписывает обязательство минимум три года осуществлять прием туристов.

Большинство глэмпингов, кстати, уже обслуживают клиентов. Вместе с комплексами, которые были организованы вне нацпроекта, порядка 1000 номеров. Это номерной фонд 6-7 больших гостиниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самое древнее сооружение из камня на острове-граде Свияжске датировано 1556 годом, а из дерева — 1551-м. Свияжск привлекает гостей разного возраста и интересов — каждый найдет что-то для себя (на фото — Успенский собор)

Фото: госкомитет РТ по туризму Самое древнее сооружение из камня на острове-граде Свияжске датировано 1556 годом, а из дерева — 1551-м. Свияжск привлекает гостей разного возраста и интересов — каждый найдет что-то для себя (на фото — Успенский собор)

Фото: госкомитет РТ по туризму

G: Какие проблемы в индустрии туризма нужно преодолевать?

С. И.: Первое — это кадровый голод. Он наблюдается во множестве сфер, и наша не исключение. Нужно повышать эффективность — учиться обходиться меньшим числом сотрудников, к примеру, обслуживая гостей.

Также можно активнее привлекать школьников. Имею в виду не только работу горничных, но и сотрудников служб размещения, и официантов.

Еще одно направление — подготовка специалистов. Образовательная сфера развивается, есть обучение и в режиме среднего профобразования, и высшего. В 2023 году на базе Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма в Казани открыт Центр развития кадрового потенциала. Цель — обучение компетенциям по созданию туристических территорий в регионах. Специалисты учатся создавать привлекательные для инвесторов предложения, обеспеченные инфраструктурой и понятным туристическим продуктом. Региональная команда из РТ уже проходила обучение по этому направлению.

Беспокоит, конечно, и нехватка номерного фонда. Турпоток растет, значит, требуется больше гостиниц. Нужно активнее работать в рамках нацпроекта. К примеру, предусмотрены механизмы получения льготного кредита на строительство отелей, несколько проектов уже реализуется по этой схеме. По этому направлению надо прикладывать усилия не только Казани, но и муниципальным районам.

G: Соседняя Башкирия — соперник Татарстана по числу туристов за счет санаторного отдыха. Уделяется ли внимание в РТ этой сфере?

С. И.: Санатории и в РТ есть, но нужно активизировать модернизацию объектов. Определяться со специализацией, ремонтировать номера, создавать новые профилактические и лечебные корпуса. У санаторного отдыха в РТ, безусловно, есть потенциал для развития.

G: Как развивается событийный туризм в регионе?

С. И.: Сейчас ставка делается на деловые мероприятия. Международный выставочный центр «Казань Экспо», где проводился форум БРИКС, может принять почти любой форум. Добавим к этому опыт проведения событий, наличие хорошей инфраструктуры — развитая ресторанная сеть, достойное экскурсионное обслуживание, отличная транспортная доступность (связь с множеством российских городов авиалиниями, водным и ж/д сообщением, прямые авиарейсы в Шанхай, Дубай, Стамбул и другие мировые центры). Словом, Казань — отличная локация для деловых событий.

Благодаря форуму БРИКС наша республика вошла в мировую туристическую повестку. Это событие теперь часть нашей истории и один из значимых активов РТ. Татарстанцы — очень радушные и гостеприимные, а в туриндустрии работают трудолюбивые и предприимчивые люди. Задач у нас много, но мы стремимся справиться со всеми.

Венера Вольская