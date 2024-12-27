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«Встречи глав стран на казанской земле изменят геополитический ландшафт»

Заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ, к.э.н. Мансур Сафаргалиев:

Встреча делегаций стран БРИКС в Казани проходила под девизом «Укрепление многосторонности, поддержка справедливого глобального развития и безопасности». Объединение стран БРИКС оказало значительное влияние на экономику России как в год создания сообщества — 2006-м, так и в 2024-м, хотя контексты отличаются.

В 2006 году БРИКС только начинал формироваться как платформа для сотрудничества. Россия активно участвовала в создании этой группы, стремясь укрепить свои экономические связи с быстро развивающимися странами. Тогда участие в сообществе помогло России начать диверсификацию своей экономики, снизив зависимость от западных рынков и инвестиций. Установление новых торговых связей с другими странами БРИКС способствовало увеличению объемов взаимной торговли и притоку иностранных инвестиций.

К 2024 году БРИКС стал более зрелой организацией, и Россия активно использует это объединение для укрепления своих позиций на международной арене.

В условиях санкций и экономической изоляции со стороны западных стран, Россия обратилась к БРИКС как к альтернативному источнику торговли и инвестиций, что помогает смягчить негативные последствия санкционной политики. Увеличение объемов торговли между странами БРИКС, совместные проекты в области энергетики, технологий и сельского хозяйства стали значимыми факторами для экономического роста России. И, конечно, важно, что именно наш город принял в этом году саммит. Встречи глав стран БРИКС на казанской земле, возможно, впоследствии изменят геополитический ландшафт.

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