БРИКС становится основой новой системы международных отношений логистики

Доцент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Антон Горин:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Влияние объединения БРИКС на экономику и культуру переоценить сложно. Очевидно, что БРИКС становится основой новой системы международных отношений. События последних лет фактически сместили центры экономического влияния из Западной Европы и США на Восток. Достаточно сказать, что уже не первое десятилетие вклад стран «большой семерки» в мировую экономику падает, а стран БРИКС растет.

Растущие страны, которые входят в альянс, обладают большой энергией роста, ведь они быстро адаптируются к изменениям, происходящим в мире, у них много природных ресурсов, серьезный трудовой ресурс. Кроме того, большинство населения деятельно разделяют традиционные ценности, следовательно, способны к их воспроизводству на уровне семьи.

А главное, объединение БРИКС — это шанс на построение мирового рынка, основанного на честном партнерстве, конструктивном сотрудничестве. Собственная валюта БРИКС должна быть способна успешно конкурировать с долларом и евро.

Безусловно, построение такой международной экономической системы потребует создания комплекса инструментов экономического взаимодействия: биржевые площадки, системы международных банковских расчетов и т.д. Многое из этого уже в процессе развития.

Важно, что самодостаточные государства не заинтересованы в мире, построенном на принципах европоцентризма или любого другого моноцентризма. Для консолидации самодостаточных государств необходим цивилизационный подход, основанный на компромиссе, уважении интересов иных государств, принципах добрососедства. Такой мировой порядок и выкристаллизовывается на базе объединения БРИКС. Недаром в него изъявляют желание вступить все больше национально-ориентированных государственных лидеров.

БРИКС — это новая система мировой логистики. Сегодняшняя система устарела. Основные центры производства из Европы переместились в государства Дальнего Востока, в соответствии с этим ресурсные базы перенаправляют свои пути сбыта. Блокада Суэцкого канала хуситами показала хрупкость любойтранснациональной логистической артерии, так что создание альтернативных маршрутов стало насущным вопросом. Причем в идеале контролируемых конкретным государством, либо маршрутов с коллективным контролем на равных условиях. БРИКС потенциально дает такую возможность: его члены географически распределены по земному шару так, что имеют возможность создавать и контролировать логистические маршруты множества направлений.

Что касается культурных вопросов, то БРИКС основан на сохранении ценностей всякой цивилизации, проживающей на территориях государств. Фактически БРИКС становится залогом сохранения этнокультурной идентичности народов, чьи государства входят в этот союз. Для многих народов вступление их страны в БРИКС становится залогом сохранения собственного «я», своего языка, исторически сложившегося уклада жизни. Кроме того, государства БРИКС получают возможность при общей поддержке формировать «производство полного цикла», при котором научный сектор ориентирован на практическое применение своих результатов внутри страны.