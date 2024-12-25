«Утиные фермы» по-прежнему не продаются

АО «Куриное царство» требует через суд обязать конкурсного управляющего ООО «Утиные фермы» заключить договор купли-продажи производственного комплекса. В середине ноября компания группы «Черкизово», имеющая преимущественное право выкупа, стала победителем торгов, предложив за имущество 850 млн руб. Конкурсный управляющий Сергей Сидоров пояснил, что заключать договор купли-продажи запретил комитет кредиторов, кроме того, в апелляционной инстанции обжалуется отмена решения собрания кредиторов об утверждении мирового соглашения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2022 года «Утиные фермы» выставляли на торги семь раз

Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ С 2022 года «Утиные фермы» выставляли на торги семь раз

Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве ООО «Утиные фермы» Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление АО «Куриное царство» (Липецкая область, входит в группу «Черкизово») о понуждении должника заключить договор купли-продажи производственно-технологического комплекса и перенайма земельных участков. Заседание по его рассмотрению назначено на 29 января 2025 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, «Куриное царство» просит суд обязать «Утиные фермы» в лице конкурсного управляющего Сергея Сидорова подписать с компанией договор купли-продажи имущества и перенайма земельных участков по результатам конкурса, состоявшегося 12 ноября.

«Куриное царство» стало победителем торгов, которые были организованы в соответствии с решением арбитражного суда от 7 мая 2024 года. Участвовать в них могли только организации, имеющие преимущественное право выкупа объекта — «Куриное царство» и ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» (входит в агрохолдинг «Равис»), а начальная цена должна быть не менее 308 млн руб. При этом имелись другие интересанты, готовые выкупить производственный комплекс за 950 млн руб. В результате начальная цена продажи была определена в размере 845 млн руб. ПКЗ «Дубровский» не направил заявку на участие в торгах, а компания группы «Черкизово» предложила цену 850 млн руб. Кроме того, на участие в торгах заявилось ООО «Родниковский свинокомплекс» с предложением 870 млн руб., но компанию не допустили до конкурса.

«Группа “Черкизово” заинтересована в данном активе и рассматривает его как площадку для выращивания бройлеров и увеличения объемов производства куриного мяса на Урале. Приобретение имущественного комплекса ООО “Утиные фермы” с учетом близости других челябинских площадок группы даст хороший синергетический эффект для развития бизнеса»,— комментировали в компании по результатам конкурса.

Но спустя полтора месяца со дня торгов договор купли-продажи так и не подписан. Конкурсный управляющий Сергей Сидоров в разговоре с “Ъ-Южный Урал” пояснил, что сейчас в рамках банкротного дела рассматриваются апелляционные жалобы на отказ в заключении мирового соглашения, не предполагающего продажу предприятия. «Кроме того, у меня есть решение комитета кредиторов — запретить заключать договор купли-продажи. Вероятно, будут оспариваться сами эти торги недопущенным участником. Честно говоря, я хочу больше сам подстраховаться. Иск признаю и не буду оспаривать. У меня будет решение суда, на основании которого я подпишу договор купли-продажи. Риски довольно большие: с одной стороны, у меня есть решение суда о проведении торгов, с другой — большинство кредиторов, особенно залоговые, против»,— говорит Сергей Сидоров.

«В соответствии с законом, предложение о заключении договора купли-продажи имущества должно быть направлено победителю в течение пяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Указанное предложение в адрес АО направлено не было. В связи с чем АО “Куриное царство” обратилось в суд с требованием об обязании конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи»,— прокомментировали заявление о понуждении в пресс-службе ПАО «Группа “Черкизово”».

Реализованный на торгах производственно-технологический комплекс «Утиных ферм» расположен в Красноармейском районе. Он включает 23 птичника, недостроенный инкубаторий, цеха убоя и переработки, санпропускники, земельные участки и права аренды на землю, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, оборудование, а также право на товарный знак «Уткино».

История с продажей «Утиных ферм» продолжается два года. В 2022 году предприятие выставляли на торги пять раз и дважды в 2023-м. Начальная цена падала от 726 млн до 390 млн руб. В марте прошлого года победителем конкурса на понижение цены стала уфимская компания «Ресурс плюс», предложившая выкупить имущество за 308,5 млн руб. Но договор купли-продажи был заключен с главой крестьянско-фермерского хозяйства Курбонжоном Джамоловым из Красноармейского района, по мнению конкурсного управляющего, имевшего преимущественное право выкупа. Но эту сделку оспорили ПКЗ «Дубровский» и «Куриное царство», заявившие о своем преимущественном праве на предприятие. В результате 7 мая этого года суд признал договор купли-продажи недействительным и обязал организовать торги для двух компаний. «Ресурс плюс» и Курбонжон Джамолов пытались оспорить решения об отмене сделок, но апелляционная и кассационные инстанции не удовлетворили их жалобы. По словам Сергея Сидорова, несостоявшиеся покупатели намерены дойти до Верховного Суда РФ.

Помимо этого, собрание кредиторов «Утиных ферм» просило суд дважды утвердить мировое соглашение, предусматривающее сохранение производственного комплекса за должником, но каждый раз получало отказы.

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Утиные фермы» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство в феврале 2019 года. Общий размер требований более 70 кредиторов превышает 1,2 млрд руб. Изначально крупнейшим из них был Россельхозбанк, в залоге у которого находился производственный комплекс. В 2021 году он уступил права требования компании «Инвестстрой», затем передавшей часть требований ООО «Полюс», ИП Гюльзар Аскерова и ИП Элеонора Ариткулова.

По данным «СПАРК Интерфакс», основным владельцем «Утиных ферм» с 2014 года был бизнесмен Сергей Костенко, которому принадлежало более 94% уставного капитала компании. С августа 2024 года этой долей владеет Валерия Алендеева. Еще 5,9% принадлежит обанкротившемуся АО «Челябплемптица».

Юлия Гарипова